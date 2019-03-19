Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%Интерфакс 03:20

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании завершения заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили всего 0,04-0,05%.
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%

Интерфакс03:20

Акции «Черкизово» нервно отреагировали на новость о re-IPO

Finam.Ruвчера в 03:20

Рынок акций РФ утром утратил оптимизм из-за сомнений в успехе торговой сделки США-КНР

Финмаркет05:32
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Шоу-бизнес

Ника Белоцерковская выходит замуж

Обновлено в 15:00
Теннис

Теннисист Рублев пробился в основную сетку турнира в Майами

Обновлено в 16:25
Происшествия

В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов

По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Футбол

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации

Госпитализированная порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии. Об этом она поделилась в инстаграме.
Обновлено в 16:49
Общество

В СПЧ обсудили пути предотвращения образования мусора

В СПЧ обсудили пути предотвращения образования мусора Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвал розничные торговые сети принимать у граждан упаковку проданных товаров для ее дальнейшей переработки.
Обновлено в 15:16
Единоборства

Диллашоу провалил допинг-тест и освободил чемпионский пояс UFC

Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентской гонке

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что может отказаться от участия в президентских выборах на Украине, если свою кандидатуру выдвинет лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Алдонин отказался принять свою дочь после смерти Началовой

Дочь бывшего полузащитника московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина будет проживать с бабушкой и дедушкой по линии умершей экс-жены футболиста Юлии Началовой, сообщает "Комсомольская правда - Барнаул".
Обновлено в 05:32
Происшествия

По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Здоровье

В Татарстане сократилось число больных алкоголизмом и наркоманией

За 2018 год было «накрыто» 20 наркопритонов, а с начала текущего года сотрудниками правоохранительных органов удалось прекратить деятельность еще пяти, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Кирилл Жданов.
Обновлено в 12:11
Футбол

Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболиста

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть

Обновлено в 14:25
Наука

Археологи подтвердили существование древнего новгородского моста

В марте 2018 года археологи вскрыли культурный слой XlV-XVl веков и обнаружили разрушенную опору моста.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Технологии

«Северсталь» станет металлургическим акселератором

«Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.
Обновлено в 08:30
Политика

Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину

Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Политика

Лужков рассказал о гигантской сумме, выплаченной Россией Украине «по пьяни ельцинской»

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков поддержал прозвучавшую в Госдуме инициативу потребовать от Украины компенсацию за ущерб, нанесенный Крыму за время нахождения в ее составе.
Обновлено в 11:37
Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес

Собчак раскрыла размер своего заработка

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Общество

Семья девочки, написавшей письмо Путину, может переехать

В декабре 2018 года 12-летняя девочка из деревни Томсино Себежского района написала письмо Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Украина ввела новые санкции против России

В ноябре 2018 г. Россия ввела пакет санкций против Украины, под них попали 322 человека и 68 компаний.
Обновлено в 10:59
Общество

Власти оштрафовали магазин за помощь бедным

Обновлено в 10:45
Экономика

Минтруд подготовил законопроект о пособиях для семей с низким доходом

Документ предполагает выплату пособий за первого и второго ребенка в случае, если среднедушевой доход семьи ниже размера двух прожиточных минимумов вместо полутора.
Обновлено в 07:31
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях

Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено в 15:28
Общество

Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн

Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления

Двое россиян погибли в перестрелке с индонезийской полицией после ограбления обменного пункта на юге туристического острова Бали.
Обновлено в 12:56
Кино

Умер народный артист Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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