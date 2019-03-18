Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%Интерфакс 03:20

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок в ожидании завершения заседания Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили всего 0,04-0,05%.

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,04-0,05%

Политика Заблокировать отсрочку Brexit готовы две страны Евросоюза В Париже и Риме ждут гарантий того, что отсрочка позволит Лондону подписать соглашение с Брюсселем и обеспечить себе организованный выход, в противном случае Италия и Франция выступят против продления сроков Brexit.

Происшествия В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Политика Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

Финансы Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей.

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Токаев вступает в должность президента Казахстана В 9 часов утра по московскому времени действующий глава сената принесет присягу и станет вторым президентом Казахстана.

Баскетбол Джеймс Харден установил рекорд НБА Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден установил рекорд НБА.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Армия и оружие Самолеты НАТО сопроводили российские Ту-142 у побережья Исландии В Исландии сообщили о случае приближения к воздушному пространству страны двух российских противолодочных самолетов Ту-142, сообщает издание Icelandreview.

Экономика Forbes назвал самые надежные российские банки Forbes составил рейтинг 100 наиболее надежных российских банков. Первое место в этом году занял "Юникредит банк".

Шоу-бизнес Травля Натальи Подольской вынудила ее впервые закрыть комментарии Артистка рассказала, что вынуждена была впервые в жизни закрыть комментарии к своей публикации.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.

Экономика Правила продажи топлива на заправках планируют ужесточить Ожидается, что меры будут касаться запрета на продажу на АЗС любого топлива в жидком виде, исключая дизель и бензин сертифицированного класса «Евро-5».

Политика Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.

Происшествия Франция предъявила Керимову новые обвинения Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Общество Беглов уволил главу комитета по печати Серезлеева Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергея Серезлеева.

Политика Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.

Политика Порошенко обвинил Россию в плохом развитии киевского метро Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия помешала развитию киевского метро.

Спорт Туктамышева ответила Погорилой на критику её показательного номера Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на критические высказывания своей соотечественницы Анны Погорилой о её показательном номере.

Политика Зампред бундестага потребовал выслать из Германии посла США Посла США в ФРГ Ричарда Гренелла потребовали выдворить из страны и «незамедлительно объявить персоной нон-грата».