Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%Интерфакс 03:16
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Политика
Вучич привел армию Сербии в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Как сообщает национальный телеканал RTS, после этого президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о приведении вооруженных сил Сербии в полную боевую готовность.
Обновлено в 05:04
Технологии
Приложение YouTube Gaming закроется в конце мая
Команда видеохостинга YouTube назвала точную дату закрытия YouTube Gaming. Самостоятельное игровое приложение перестанет работать 30 мая.
Обновлено в 04:49
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
В Хакасии глава района пожаловался в полицию на журналиста «России 24»
Обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24" глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Минобороны назвало срок модернизации вертолетов «Аллигатор»
Новая версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор», модернизированная с учетом опыта участия в сирийской кампании, будет создана к 2022 году.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку
В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 05:29
Авто
Спрос на кабриолеты остается немецким
Наиболее популярными оказались немецкие бренды: бестселлером стал BMW 3 третьей серии, средняя цена которого составила 867,7 тыс. руб.— годом ранее модель занимала третье место.
Обновлено в 02:00
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Депутата, предложившего запретить Minecraft, требуют уволить
Петиция об отставке депутата Законодательного собрания Красноярского края Владимира Рейнгардта появилась в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 04:16
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Политика
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Экономика
«Роскосмос» назвал сумму убытков за девять лет из-за аварий ракет
В период с 2010 по 2018 год произошло 11 аварийных пусков космической техники, ущерб России от этих аварий превысил 35 млрд руб. Об этом говорится в документации "Роскосмоса", подготовленной к проекту постановления правительства о предоставлении субсидий из госбюджета на страхование рисков в космической отрасли на период с 2012-го по 2021 год.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины
Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключить сразу две пары AirPods
Кроме возможности подключать две пары беспроводных наушников AirPods, к новым iPhone можно будет подключать одну пару наушников и другой девайс, который используется для передачи потока аудио.
Обновлено вчера в 21:39
Хоккей
Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2020
Определен состав групп чемпионата мира-2020 по хоккею, который пройдет в двух швейцарских городах - Лозанне и Цюрихе.
Обновлено в 05:44
Общество
Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня
Елисеев на заседании президиума столичного правительства доложил мэру Москвы Сергею Собянину о готовности мест массового отдыха населения к проведению летнего сезона.
Обновлено в 05:40
Общество
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
«МегаФон» официально заявил об интересе к покупке «Связного» в августе 2017 года, а в феврале 2018-го консолидировал 100 процентов «Евросети».
Обновлено в 06:20
Экономика
Bloomberg подсчитал мировую «цену» торговой войны Трампа
В случае если торговой войны не будет, через два года экономики США и Китая все равно ожидает замедление на 0,2% и 0,5% соответственно.
Обновлено в 01:23
Наука
Обезьяны путем призывов предупреждают своих сородичей об опасности
Обновлено вчера в 14:08
Политика
В Латинской Америке создадут феминистскую организацию — МИД ФРГ
28 мая в министерстве иностранных дел Германии будет создана международная феминистская организация, связывающая Германию и страны Латинской Америки.
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Появилось видео учений Украины в Азовском море
Обновлено в 03:42