Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%Интерфакс 03:16
Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Обновлено вчера в 19:44
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Томске взяли под стражу «вора в законе»
Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Фрагмент разбившегося истребителя F-35A нашли у берегов Японии
Истребитель F-35A потерпел крушение 9 апреля в Тихом океане, большая часть его обломков была найдена в районе префектуры Аомори.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Нанести тяжелые травмы ребенку в Ногинске могли люди, а не собака
Нанести травмы 2-летнему ребенку в подмосковном Ногинске могли люди, а не собака.
Обновлено в 03:27
Политика
Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Экономика
Магазины могут обязать принимать у россиян бутылки по 5–7 рублей
В стране может возродиться практика приема бутылок. Даже примерные расценки известны: от 5 до 7 рублей за бутылку.
Обновлено вчера в 03:40
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Происшествия
Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой
Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.
Обновлено в 04:06
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Титов предложил разрешить в России «котокафе»
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил легализовать в стране «котокафе» – в таких заведениях посетители могут перекусить и пообщаться с кошками.
Обновлено в 04:16
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Транспорт
Парковки и два новых сквера появятся в районе Остоженки в Москве
В рамках благоустройства пройдут и работы по озеленению - на Остоженке будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации
Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.
Обновлено вчера в 09:37
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Музыка
Саратовская участница шоу завоевала первое место и квартиру
Предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев преподнес подарок всем финалистам: они получат квартиры в своих городах.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Авто
Ferrari анонсировал премьеру нового гибридного суперкара
По слухам, новинка от Ferrari будет иметь гибридную силовую установку на базе 3,9-литрового бензинового V8 с двумя турбинами в развале блока и тремя электромоторами с суммарной отдачей в 986 л.с. Суперкар будет оснащён полным приводом и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 2 секунды.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В аэропорту Иркутска совершил аварийную посадку Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23