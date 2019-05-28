Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%Интерфакс 03:16

Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает коррекция нефти Brent после роста накануне; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, а индекс РТС почти не претерпел изменений.
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Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Интерфакс03:16

Московская биржа открылась снижением

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Индексы РФ немного снижаются на спокойном внешнем и внутреннем фоне

ПРАЙМ03:17

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Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:32

Рынок акций РФ торгуется без единой динамики

Финмаркет03:27

Рынок продолжит рост в начале дня

Finam.Ru02:50
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Происшествия

СМИ сообщили о крушении частного самолета в Канаде

Обновлено в 03:23
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
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Экономика

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

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Происшествия

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Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
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Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Шоу-бизнес

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Обновлено в 01:03
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Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»

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Обновлено в 02:07
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ

По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Финансы

Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие

«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США

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Обновлено вчера в 19:40
Политика

Медведев допустил расширение ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

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Обновлено 26 мая в 13:09
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на школьников в Японии

Нападение произошло в одном из парков города Кавасаки.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Кино

Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»

На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Гаджеты

За час до анонса Redmi K20 и Redmi K20 Pro опубликованы свежие фото

Презентация Redmi K20 и Redmi K20 Pro запланирована на 28 мая и всего за час до анонса в Сети были опубликованы свежие фото устройств.
Обновлено в 03:00
Авто

BMW построит в России новый завод с выходом к морю

BMW готовится подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому в России будет построен завод с очень выгодным с точки зрения логистики расположением.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
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Происшествия

Авиарейс из Пулково в Анталью не смог вылететь из-за поломки шасси

Сегодня утром, 28 мая, самолет из Пулково не смог вылететь в Турцию из-за неисправного шасси.
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Происшествия

В Калмыкии легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в поле

Обновлено в 03:37
Наука

Ученые придумали способ увеличения энергии протонных пучков

Исследователи из шведского Технологического университета Чалмерса и Гетеборгского университета представляют новый метод, который может удвоить энергию протонного пучка, создаваемого лазерными ускорителями частиц, - пишет eurekalert.org со ссылкой на Communications Physics.
Обновлено вчера в 03:23
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Авто

В Сети появилось фото Kia Xceed без камуфляжа

Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37
Экономика

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия

На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки

По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
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Юлия Глухоедова из Хакасии выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»

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Цукерберг отказался приехать на слушания в парламент Канады

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