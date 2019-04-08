Финансы
Индекс Мосбиржи установил исторический максимумМосковский Комсомолец 08 апреля в 04:52
В ходе торгов в понедельник, 8 апреля, индекс Мосбиржи достиг нового исторического максимума в 2555,12 пункта.
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Политика
Коллеги поздравили Матвиенко с юбилеем стихами Некрасова
Обновлено в 03:28
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
Обновлено 08 апреля в 09:28
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» разыграют Кубок Гагарина
В финале Континентальной хоккейной лиги встретятся московский ЦСКА и омский "Авангард", уверенно выигравшие плей-офф в своих конференциях.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Политика
Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Экономика
Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ
Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Спорт
Ретивых: Губерниев отлично провёл чемпионат мира
Считаю, Дмитрий отлично провёл чемпионат мира. Не всегда информация о российских лыжниках в таком объёме доходит до массового зрителя.
Обновлено в 02:57
Экономика
Мартовские праздники увеличили расходы россиян
Расходы россиян в марте выросли на 11 процентов по сравнению с февралем.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Футбол
Шпрыгин: «Динамо» с радостью предложит контракт Кокорину
Известный болельщик московского "Динамо" Александр Шпрыгин рассказал, что хотел бы видеть в составе бело-голубых нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:32
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Футбол
Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51
Общество
В исторических зданиях Петербурга расцвела «альтернативная» жизнь
Весной этого года в Петербурге было анонсировано создание сразу нескольких креативных пространств.
Обновлено в 04:22
Политика
Kaspersky раскрыл ближневосточную кампанию политического кибершпионажа
«Лаборатория Касперского» (Kaspersky) раскрыла на Ближнем Востоке кампанию кибершпионажа, рассказал руководитель регионального исследовательского центра фирмы Амин Хасбини.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призналась, что у нее не было задатков балерины
Анастасия Волочкова призналась, что в начале ее пути педагоги не заметили в ней задатков танцовщицы.
Обновлено в 04:27
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Политика
Токаев назначил досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за вспышки кори
Власти Нью-Йорка объявили о введении в отдельных районах города чрезвычайного положения в области здравоохранения из-за вспышки кори, сообщает газета The New York Times.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено вчера в 13:13
Космос
С космодрома Восточный запустят ракету на нафтиле
«Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный полностью с использованием нафтила в качестве горючего планируется после 2020 года», - цитирует в своей ленте новостей РИА «Новости» генерального директора Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрия Баранова.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Вахтовики на Ямале нарядили оленя в каску и жилет
Смогли ли рабочие догнать оленя и снять с него одежду или животное так и бегает по тундре в каске и жилете, пока тоже неизвестно.
Обновлено вчера в 08:38
Технологии
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38