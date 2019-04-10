Финансы
Рынок акций РФ открылся нейтрально с ростом индекса МосБиржи на 0,1%Интерфакс 03:32
Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне высокой нефти, укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс РТС за минуту торгов не изменился, а индекс МосБиржи подрос на 0,1%.
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Футбол
Букмекеры: «Ювентус» обыграет «Аякс» в матче Лиги чемпионов
Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аякс» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Аякс» проводит отличный сезон.
Обновлено в 11:57
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A
Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры
В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене
Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Обновлено в 16:44
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество
Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет
Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Авто
Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году
Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика
Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного
Обновлено в 16:39
Футбол
Игроки «Барселоны» выступили против подписания Гризманна
Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 15:23
Политика
Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат
Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».
Обновлено в 10:14
Политика
В штабе Порошенко показали билборд с Галкиным
На новых билбордах рядом с президентом появится российский шоумен Максим Галкин, рассказал представитель штаба действующего президента Олег Медведев.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Худеющая Наталья Рудова искупалась ночью в бассейне ради пикантного снимка
Накануне звезда сериала «Татьянин день» поделилась очередным пикантным снимком. В кадре она позирует в мокрой желтой майке, стоя в бассейне.
Обновлено в 14:15
Энергетика
США возобновили поставки нефти из Венесуэлы
С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Политика
Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В пермской школе некачественной едой отравились 137 учеников
137 учеников не вышли сегодня на занятия в школу №107 Перми.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт
Обновлено в 14:24
Политика
Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Технологии
Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет
Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
Обновлено в 08:01