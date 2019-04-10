Финансы

Рынок акций РФ открылся нейтрально с ростом индекса МосБиржи на 0,1%Интерфакс 03:32

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне высокой нефти, укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс РТС за минуту торгов не изменился, а индекс МосБиржи подрос на 0,1%.
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Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.ру12:16

Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе

Росбалт12:10

Индекс МосБиржи вырос на 0,4%, индекс РТС - на 0,66%

Финмаркетвчера в 12:04

Рынок акций РФ торгуется у нового исторического максимума по индексу Мосбиржи

ПРАЙМ10:00

Индекс Мосбиржи незначительно снижается в начале торгов

Газета.Ru03:23

Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,4-0,7%

ТАССвчера в 12:36

Рынок акций РФ продолжил рост вслед за нефтью и обновил максимум по индексу МосБиржи

Интерфакс12:37
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Футбол

Букмекеры: «Ювентус» обыграет «Аякс» в матче Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Аякс» примет «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. «Аякс» проводит отличный сезон.
Обновлено в 11:57
Спорт

Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A

Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14
Авто

Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры

В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене

Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным

Обновлено в 16:44
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Общество

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель скончалась в возрасте 90 лет

Мать канцлера ФРГ Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет в начале апреля текущего года.
Обновлено в 15:34
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Политика

Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах признает поражение и поздравит Зеленского с победой, сообщил источник в его штабе.
Обновлено в 06:59
Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Обновлено в 16:39
Футбол

Игроки «Барселоны» выступили против подписания Гризманна

Игроки «Барселоны» не поддерживают возможное приобретение клубом форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.
Обновлено в 15:23
Политика

Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат

Ранее 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за мат в социальных сетях и посоветовал ей «работать над собой».
Обновлено в 10:14
Политика

В штабе Порошенко показали билборд с Галкиным

На новых билбордах рядом с президентом появится российский шоумен Максим Галкин, рассказал представитель штаба действующего президента Олег Медведев.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Худеющая Наталья Рудова искупалась ночью в бассейне ради пикантного снимка

Накануне звезда сериала «Татьянин день» поделилась очередным пикантным снимком. В кадре она позирует в мокрой желтой майке, стоя в бассейне.
Обновлено в 14:15
Энергетика

США возобновили поставки нефти из Венесуэлы

С 11 по 29 марта, согласно статистике, поставки нефти из Венесуэлы в США не осуществлялись.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня

Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Политика

Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В пермской школе некачественной едой отравились 137 учеников

137 учеников не вышли сегодня на занятия в школу №107 Перми.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Армия Хафтара в Ливии сбила военный самолёт

Обновлено в 14:24
Политика

Вице-президент США пытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН

Созванное по инициативе США внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле используется Вашингтоном для продолжения атаки на официальный Каракас, считает постпред России Василий Небензя.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Сотрудника ФСБ приговорили к шести годам колонии за госизмену

Московский окружной военный суд приговорил сотрудника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии по делу о госизмене, передает корреспондент «РИА Новости».
Обновлено в 07:20
Технологии

Польский очень легкий реактивный самолет совершил первый полет

Польский очень легкий реактивный самолет Flaris LAR01, разработка которого ведется компанией Metal Master с 2013 года, совершил первый полет.
Обновлено в 08:01
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