Финансы
Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу МосбиржиПРАЙМ вчера в 13:44
Российский рынок акций во вторник умеренно вырос на фоне высокой стоимости нефти и обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи. Стабильность рубля поддержала позитивный фон для бумаг Сбербанка (+2,5%) – локомотива рынка во вторник.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Политика
Российский парусник «Седов» не пустили в воды Эстонии
Обновлено в 12:04
Происшествия
Суд отправил «очкарика» из Екатеринбурга в колонию на 22 дня
Суд назначил Владиславу Рябухину из Березовского, которого обвиняли в уклонении от исправительных работ, отбыть 22 дня в колонии-поселении, Ура.ру.
Обновлено в 12:08
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Космос
Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Развязное поведение компании Кокорина и Мамаева описал сотрудник кафе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47
Наука
На Филиппинах нашли останки вымерших людей нового вида
Обновлено в 13:00
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Пока Хуайн Гуайдо безуспешно пытается мобилизовать сограждан на свержение законной власти, примерно тот же объем КПД в Совбезе ООН демонстрируют США.
Обновлено в 13:45
Транспорт
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Технологии
Первый канал показал 3D-графику в новостном сюжете. Она словно из старой компьютерной игры
В программе «Время» показали новостной сюжет, посвященный законопроекту о крабовых аукционах и распределении квот на вылов крабов.
Обновлено в 06:39
Политика
Порошенко поручил проверить пользу Медведчука для контактной группы
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что проверит "целесообразность дальнейшего использования" главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:35
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Футбол
Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей
Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: стали известны стартовые составы
Онлайн видеотрансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона», который состоится сегодня, 10 апреля, в Манчестере будет доступна на этой странице Sport24.
Обновлено в 13:55
Общество
В работе сервисов Сбербанка произошел второй за неделю сбой
Первый сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля.
Обновлено в 09:12
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»
Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров заявил, что россиянке Алине Загитовой стоит завершить карьеру.
Обновлено в 13:01
Футбол
Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться
Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
Политика
В США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео сделал заявление на тему договора российской и американской сторон о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Обновлено в 12:40
Авто
Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет
Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено в 10:07
Политика
Временный глава Алжира назначил президентские выборы на 4 июля
Временный президент Алжира Абделькадер Бенсалах назначил проведение новых президентских выборов в Алжире на 4 июля, сообщило государственное агентство АПС.
Обновлено в 13:40