Финансы
Рынок акций РФ открылся нейтрально с ростом индекса МосБиржи на 0,1%Интерфакс 03:32
Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне высокой нефти, укрепления рубля и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс РТС за минуту торгов не изменился, а индекс МосБиржи подрос на 0,1%.
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Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин оказался не готов к вопросу президента Владимира Путина об инвестициях в импортозамещение.
Обновлено вчера в 09:13
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Вдова Алексея Булдакова Людмила раскрыла семейные тайны актера
Вдова Алексея Булдакова в интервью с «Комсомольской правдой» рассказала, что исполнитель постоянно находился на людях и принимал участие в спектаклях.
Обновлено в 01:43
Авто
АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации
Компания АвтоВАЗ прекратила установку штатной сигнализации на все модификации автомобиля Lada Vesta.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Нападавшего с ножом на прохожих москвича отправят к психиатрам
Жителя Москвы арестовали после того, как он дважды напал с ножом на прохожих, один из которых скончался, сообщил в среду представитель столичного главка СК.
Обновлено в 07:12
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
В Саратовской области многодетная мать угрожала убить директора школы
Многодетная жительница города Вольска Саратовской области подозревается в том, что будучи пьяной, заперла дома и угрожала расправой директору школы, заведующей и воспитателю детсада, которые пришли ее предупредить о возможном изъятии детей из-за игнорирования родительских обязанностей, сообщило в среду областное СУСК РФ.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Футбол
Семин: надеемся, что Фарфан будет готов к матчу с «Ахматом»
Футболист "Локомотива" Джефферсон Фарфан вернулся из сборной Перу с травмой, из-за которой пропустил матч 22-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", но есть надежда, что он вернется в строй к игре 23-го тура против грозненского "Ахмата", заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.
Обновлено в 06:54
Экономика
«АЛРОСА» в марте увеличила продажи на 9%
Группа "АЛРОСА" в марте текущего года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $377,1 млн, что на $31,5 млн или на 9% больше, чем в феврале.
Обновлено в 06:38
Политика
Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
Эксперт назвал Россию небоеспособной против США в Арктике
Подводные силы Военно-морского флота РФ в подледных условиях фактически небоеспособны, заявил в своей статье военный эксперт Максим Климов.
Обновлено в 06:34
Единоборства
Нурмагомедов испугался за жизнь Роналду в Дагестане
Нурмагомедов отметил, что переписывается с Роналду после каждого матча, но приглашать его в Дагестан не планирует.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру
Двое мужчин пытались украсть скульптуру с территории Русского музея в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29
Кино
В Госдуме покажут фильм Павла Лунгина «Братство» о войне в Афганистане
Депутатам и ветеранам-афганцам предстоит оценить, насколько фильм соответствует историческим событиям, - сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 04:31
Происшествия
Давка образовалась на судебном заседании по делу Кокорина и Мамаева
Первое судебное заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева посетило чрезвычайно много людей.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Игры
Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся
Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в специальной миссии Ghost Recon Wildlands появился сам Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся сам Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01