Финансы

Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%Деловое.ТВ вчера в 06:07

Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%. Несмотря на то, что неопределенность на внешних рынках капитала сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МосБиржи. В понедельник аналитики зафиксировали отсутствие единой динамики на европейских рынках акций по завершению торгов.
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