Финансы
Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%Деловое.ТВ вчера в 06:07
Российский рынок акций стартовал ростом индексов МосБиржи на 0,2%. Несмотря на то, что неопределенность на внешних рынках капитала сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МосБиржи. В понедельник аналитики зафиксировали отсутствие единой динамики на европейских рынках акций по завершению торгов.
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Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
«Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев дерзко ответил на вопрос о встрече сына с Фриске
На днях Шепелев снова получил гневное сообщение от поклонницы на тему встреч Платона с родственниками.
Обновлено в 05:30
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика
Рудяков: «В Трускавце проходит не обучение, а знакомство с депутатами»
Рудяков уверен, что судить об эффективности обучения новых депутатов «Слуги народа» можно будет только с истечением какого-то времени по результатам их работы в Верховной Раде.
Обновлено в 05:51
Общество
Кузнецова призвала организаторов несанкционированных акций «оставить детей в покое»
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) по факту проведения несогласованного митинга 27 июля в центре Москве.
Обновлено в 07:07
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей планирует завести с Меган Маркл
34-летний Гарри и 85-летняя Гудолл обсудили стремительно сокращающиеся ресурсы Земли, после чего антрополог поинтересовалась, изменилось ли отношение принца к планете и окружающей среде с тех пор, как он стал отцом.
Обновлено в 05:06
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
Обновлено в 06:35
Экономика
К некредитным финансовым организациям ужесточат требования
Кооперативам, ломбардам и другим некредитным финансовым организациям установят новые требования, чтобы они не превращались в финансовые пирамиды.
Обновлено в 07:08
Экономика
СМИ: Бывшая стюардесса МЧС, связанная с Шойгу, заработала миллиарды на контрактах минобороны
Бывшая стюардесса МЧС Елена Шебунова заработала миллиарды на контрактах от министерства обороны России.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Выявлены снижающие давление напитки
Эксперты нашли напитки, которые без помощи лекарственных препаратов помогут снизить высокое давление.
Обновлено в 03:08
Интернет
Google представила обновление для браузера Chrome
Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито.
Обновлено в 06:53
Общество
Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Обновлено в 07:49
Политика
Украинских моряков могут отпустить домой
Украинским морякам, задержанным в прошлом году во время провокации в Керченском проливе, могут изменить меру пресечения и отправить на родину под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, пишет газета "Известия".
Обновлено в 03:28
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Наука
Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео
Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
Обновлено вчера в 06:47
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Экономика
В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах
Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16