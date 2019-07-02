Финансы
Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубляИнтерфакс вчера в 12:34
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%. Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия
Кокорин отправился на реабилитацию
Обновлено вчера в 21:41
Спорт
Загитова и Медведева попали в новые пулы допинг-тестирования ISU
Российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Александра Трусова вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове
Злоумышленник ударил гражданку одного из среднеазиатских государств 1989 года рождения, которая является продавцом-кассиром в данном магазине, бутылкой по голове.
Обновлено в 04:23
Политика
Путин прокомментировал гибель подводников
Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель 14 моряков во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.
Обновлено вчера в 14:50
Общество
Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу
Министерство просвещения РФ по итогам научно-методического совета по учебникам направило 73 учебника, не вошедших в обновленный федеральный перечень в декабре 2018 года, на повторную экспертизу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Иркутян возмутили логотипы «Единой России» на мешках с гумпомощью
Обновлено вчера в 22:39
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой
Действия работников Рижского вокзала в Москве проверят после инцидента с автомобилем Аллы Пугачёвой, сообщили журналистам в дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО РЖД).
Обновлено вчера в 01:04
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Боливия заинтересовалась закупкой российского оружия
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что заинтересован в закупке оружия из России и рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские.
Обновлено в 03:35
Авто
Названы самые популярные автомобили в России по цене до 2 млн рублей
Эксперты из «АвтоСТАТа» решили опубликовать список наиболее популярных авто в РФ стоимостью от полутора до двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:14
Экономика
Минпромторг заключил СПИКи с несколькими автоконцернами
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено 01 июля в 18:45
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Здоровье
Названы простые способы улучшить питание
Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук лишился миллионов из-за строителей
Бондарчук нанял другую бригаду строителей, которая делает новый ремонт. О беспокойстве, которое причиняет соседям, Бондарчук знает.
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
ФТС в первом полугодии увеличила перечисления в бюджет России на 3,9%
Федеральная таможенная служба (ФТС) России с января по июнь 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 728,91 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 03:53
Экономика
«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре
Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК.
Обновлено в 02:02
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов
Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В Крыму развернули «Панцири-С» и С-400 для проверки боевой готовности
По словам Астафьева, в проверке боевой готовности задействованы соединения четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, которые являются подразделениями противовоздушной обороны.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
Бранислав Иванович: «Мы хотим выиграть трофей»
Как убежден Иванович, чемпионский статус, в котором «Зенит» будет играть в этом сезоне, только усилит мотивацию футболистов, которые будут еще с большим усердием и отдачей будут работать на тренировках и бороться в матчах.
Обновлено в 04:22