Финансы
Фондовые торги в России открылись ростомБанки.ру 01 июля в 03:10
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли снова госпитализировали
Обновлено в 02:14
Политика
В Сети обсуждают видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети обсуждают видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате
В сообщении оборонного ведомства, которое приводит ТАСС, о происшествии на глубоководном аппарате в Баренцевом море впервые упоминается имя одного из 14 погибших подводников.
Обновлено в 11:27
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Звезда «Орла и решки» перестала скрывать роман с сыном Ефремова
Звезда "Орла и решки" телеведущая Мария Ивакова и актер, сын артиста Михаила Ефремова Никита Ефремов перестали скрывать роман.
Обновлено в 10:32
Общество
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
Обновлено в 10:34
Авто
Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Мурманский храм "Спас-на-Водах" опубликовал имена моряков-подводников, которые погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России в Баренцевом море.
Обновлено в 08:15
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков
Apple выпустила третью бету iOS 13 для разработчиков.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленская пришла на встречу с политиками в золотистой блузе на молнии
Для официального мероприятия 41-летняя Зеленская выбрала элегантный наряд: брюки с завышенной талией песочного цвета и золотистую атласную блузу с молнией.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
В США штурмовик сбросил бомбы после столкновения с птицей
Штурмовой самолет ВВС США A-10C Thunderbolt II выпустил три учебных боеприпаса BDU-33 в небе над Флоридой после столкновения с птицей, сообщается 3 июля на на сайте военной базы США Moody.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Кентукки полыхает склад с бурбоном
Второе хранилище продолжает полыхать. Дороги, расположенные рядом со складами, перекрыты. Пожарные готовы бороться с огнем до поздней ночи.
Обновлено в 10:33
Авто
Компания BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Общество
Появились фотографии полного солнечного затмения
В сети появились фотографии полного солнечного затмения: очевидцы делятся впечатлениями.
Обновлено в 03:01
Общество
Самый дорогой дом в Лос-Анджелесе продан за $120 млн
В Лос-Анджелесе за $119,7 млн продан самый дорогой в городе особняк.
Обновлено в 09:12
Финансы
ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов
Центробанк ищет новые способы ограничения роста потребкредитования.
Обновлено в 10:49
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание
Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Севилья» усилилась защитником «Бордо»
Защитник «Бордо» Жюль Кунде стал игроком «Севильи».
Обновлено в 09:58
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.
Обновлено в 10:52
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая оказалась в Лондоне
Эмиратская принцесса Хая, сбежавшая с детьми и деньгами от мужа — правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида, — находится в Великобритании.
Обновлено в 10:16
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15