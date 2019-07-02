Финансы

Фондовые торги в России открылись ростомБанки.ру 01 июля в 03:10

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Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовые торги в России открылись в минусе

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У фондовых рынков нет повода для роста

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
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Армия и оружие

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