Финансы
Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубляИнтерфакс вчера в 12:34
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%. Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
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Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
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Происшествия
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Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
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Обновлено вчера в 19:50
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Обновлено в 02:10
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Обновлено вчера в 23:57
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Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
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Главной причиной рака у красноярцев объявили курение
Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
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Компания BMW официально представила третье поколение купе-кроссовера X6, созданного на базе BMW X5.
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ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования
Вторая мера, о которой задумывается регулятор, связана с IRB-подходом, добавила Юдаева.
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Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что собирается выступить еще на нескольких турнирах в этом сезоне.
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В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
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Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
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В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
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Обновлено в 05:54
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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
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ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
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Planet Explorers пришлось сделать бесплатной после того, как исходный код удалился с сервера
На Planet Explorers обратили внимание недавно и лишь после того, как из-за некой проблемы с сервера игры удалился исходный код, оставив проект без мультиплеера.
Обновлено в 06:10
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Селена Гомес продемонстрировала лишние килограммы веса
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Обновлено вчера в 23:21