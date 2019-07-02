Финансы
Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубляИнтерфакс вчера в 12:34
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%. Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).
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Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США сбросил бомбы на Флориду после столкновения с птицей
Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II сбросил три учебные бомбы на Флориду после столкновения с птицей.
Обновлено в 08:35
Политика
Роухани заявил, что Иран поднимет уровень обогащения урана с 7 июля
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет обогащать уран выше 3,67%, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по программе развития ядерного потенциала республики не будут соблюдать положения договора.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
Обновлено в 04:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Политика
Канада запретит въезд жителям Донбасса с российскими паспортами
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Ульяновске потушили пожар на рынке
Пожар в двухэтажном металлическом ангаре на вещевом рынке в Ульяновске полностью ликвидирован, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Путешествия
Kayak и Momondo перестали отображать отели в Крыму
Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали предлагать российским пользователям гостиницы в Крыму, следует из данных на сайтах туристических поисковиков.
Обновлено в 09:11
Кино
Умер кинорежиссёр Василий Панин
Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28
Гаджеты
Samsung устранила недоработки в складном Galaxy Fold
Компания Samsung завершила работу над устранением недоработок в Galaxy Fold, по вине которых релиз складного смартфона был задержан на несколько месяцев.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Российский депутат избил полицейского лопатой
Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.
Обновлено в 07:29
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено вчера в 12:20
Кино
Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»
Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
Обновлено 01 июля в 06:40
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с немецкой Linde
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в совместном предприятии с немецкой Linde Group по производству спиральновитых теплообменников (СВТО) для сжижения природного газа.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Пекине облили водой основателя интернет-компании Baidu
Неизвестный молодой человек в Пекине вышел на сцену и облил водой основателя и главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал с презентацией.
Обновлено в 02:21
Авто
В России за год средневзвешенная цена нового авто выросла на 10%
За 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 9,9% до 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено в 07:24
Экономика
Wildberries отчиталась о росте продаж почти на 80%
Компания объясняет это расширением ассортимента и ростом собственной сети пунктов выдачи заказов.
Обновлено в 04:00
Космос
Локализован второй отдельный быстрый радиовсплеск
Коллектив ученых исследовал радиовсплеск FRB 190523, который был зафиксирован 23 мая 2019 года установкой DSA-10 — начальным вариантом сооружаемого массива радиотелескопов Deep Synoptic Array.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога»
Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.
Обновлено в 04:20
Общество
На Крым снова надвигается непогода
«В связи с прохождением холодного фронта с вечера 3 июля и в течение суток 4 июля в регионе местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал до 20-25 м/с», — уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 05:04