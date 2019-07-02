Финансы
Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубляИнтерфакс 12:34
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%. Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:21, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровске двое детей травмировались на карусели
Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.
Обновлено в 14:16
Футбол
Зе Луиш покинул московский «Спартак»
Обновлено в 07:44
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Авто
В сеть попали фотографии нового BMW X6
В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
Обновлено в 04:20
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено в 17:48
Общество
Корсаковская администрация берет портовый город в кольцо видеокамер
Администрация Корсаковского городского округа вкладывается в видеокамеры — в районном центре в рамках развития системы "Безопасный город" будут установлены средства круглосуточного наблюдения.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек
Количество жертв паводка в Иркутской области возросло до 18 человек.
Обновлено в 08:15
Хоккей
Бобровский рассказал, каково ему после расставания с Панариным
Российский голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский рассказал, как он воспринял переход своего друга Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 11:50
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено в 05:13
Общество
От кинотеатра осталось лишь название
Обновлено в 12:02
Общество
В России предложили поднять базовый оклад учителей до уровня МРОТ
Госдума направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением повысить начальный оклад учителей до минимального размера оплаты труда.
Обновлено в 06:55
Экономика
Сбербанк запустит депозитарную систему учета закладных на блокчейне
Сбербанк в ближайшее время запустит в промышленную эксплуатацию депозитарную систему учета закладных на блокчейне на базе платформы Мастерчейн.
Обновлено в 15:43
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
КБ Миля и Роствертол модернизировали ударный вертолёт Ми-24
Легендарный ударный вертолет Ми-24 получил очередную модернизацию под рабочим названием Ми-35П+, работу совместно провели конструкторское бюро Миля и компания "Роствертол".
Обновлено в 08:39
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:16
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса
Обновлено в 19:00
Политика
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария
Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 16:34
Политика
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 12:16
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
Наука
Диета бонобо может содержать ключи к эволюции человека
Эволюционные сценарии предполагают, что основные события человеческой эволюции связаны с проживанием в прибрежных районах, которые предлагают диету, способствующую развитию мозга у гомининов.
Обновлено в 04:03
Политика
Сторонники Brexit в Европарламенте отвернулись при исполнении гимна ЕС
Традиционное исполнение гимна Европейского союза перед началом заседания депутатов Европарламента обернулось акцией протеста.
Обновлено в 07:05
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Экономика
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06