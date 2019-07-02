По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%. Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

Теннис Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.

Футбол Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6 место в минувшем сезоне.

Общество В сети появились фото полного солнечного затмения В сети появились фото и видео полного солнечного затмения. Максимальная фаза затмения Солнца наступила в 22:23 по московскому времени.

Политика Канада отказалась пускать в страну жителей Донбасса с паспортами РФ Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на пресс-конференции заявила об отказе властей пускать в страну жителей Донбасса с российскими паспортами.

Происшествия Число погибших при паводках в Иркутской области достигло 18 Количество погибших при паводках в Иркутской области увеличилось до 18 человек, сообщил губернатор области Сергей Левченко в своем Instagram.

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.

Экономика Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.

Экономика ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.

Происшествия В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.

Здоровье Врачи рассказали, кому вредно есть творог Особую ценность в твороге представляет белок, который по степени усвояемости человеческим организмом стоит значительно выше того, который можно обнаружить в мясе.

Гаджеты Xiaomi представила новую линейку смартфонов Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.

Здоровье В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.