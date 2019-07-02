Финансы

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубляИнтерфакс вчера в 12:34

3 фото
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%. Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).
Читать в источнике

Подробнее о событии

В начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль

ПРАЙМ02:02

Падение нефти пока не смущает игроков на повышение

DP.RUвчера в 14:10

Дневной обзор рынка акций 02.07.2019. Рынок перегрет, но поводов для активной коррекции пока нет

Глас Народавчера в 08:42

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля

Интерфаксвчера в 12:34

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 12:23

Индикаторы рынка акций РФ не продемонстрировали единой динамики

Финмаркетвчера в 12:14

У фондовых рынков нет повода для роста

Finam.Ruвчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Обновлено в 01:26
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 09:36
Кино

Умер создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон

Обновлено в 00:09
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол

Хохлов: пусть Широков потренирует, а потом сравним результаты

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал слова бывшего спортивного директора клуба Романа Широкова, который выразил мнение, что бело-голубые могли занять 5-6 место в минувшем сезоне.
Обновлено в 02:25
Общество

В сети появились фото полного солнечного затмения

В сети появились фото и видео полного солнечного затмения. Максимальная фаза затмения Солнца наступила в 22:23 по московскому времени.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено 01 июля в 18:46
Политика

Канада отказалась пускать в страну жителей Донбасса с паспортами РФ

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на пресс-конференции заявила об отказе властей пускать в страну жителей Донбасса с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:11
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено вчера в 00:54
Происшествия

Число погибших при паводках в Иркутской области достигло 18

Количество погибших при паводках в Иркутской области увеличилось до 18 человек, сообщил губернатор области Сергей Левченко в своем Instagram.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Экономика

Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Экономика

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

В Индии в результате прорыва дамбы погибли шесть человек

По последним данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере шесть человек, еще 18 пропали без вести.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Здоровье

Врачи рассказали, кому вредно есть творог

Особую ценность в твороге представляет белок, который по степени усвояемости человеческим организмом стоит значительно выше того, который можно обнаружить в мясе.
Обновлено в 00:39
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Ирина Винер-Усманова вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой

Российский тренер в интервью вспомнила о необычной выходке мамы Алины Кабаевой.
Обновлено в 02:33
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Общество

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили экс-главу киргизской диаспоры

Обновлено в 02:25
Происшествия

У жителя Колымы изъяли более килограмма золота и серебра

Обновлено в 00:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное