Повышение нефтяных котировок и западных фондовых индексов поддерживало рост фондового рынка РФ, говорят эксперты. К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,5% — до 2823,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1401,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Восстановлена хронология аварии на «Лошарике» Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.

Музыка Молодые музыканты со всего мира приедут в Хакасию С 10 по 15 сентября в республике пройдет III Международный фестиваль классической музыки: Молодые музыканты мира в Хакасии.

Политика Путин отдал церкви право на организацию паломнических туров Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет за религиозными организациями право организовывать паломнические поездки.

Интернет В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Общество Пострадавшим от паводка в Приангарье купят новое жилье По указу Владимира Путина Иркутская область получит из федерального бюджета деньги на капремонт поврежденного жилья и на приобретение нового, а также на компенсации сельхозтоваропроизводителям.

Технологии Уникальный центр ядерной медицины появится в России Уникальный многопрофильный медцентр с двумя циклотронами, которые обеспечат производство радиофармпрепаратов, а также предоставят пациентам новые возможности для диагностики и лечения, появится в России.

Здоровье Онищенко объяснил высокую смертность россиянок от рака Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко прокомментировал исследование Минздрава, по результатам которого почти каждый четвёртый случай смерти трудоспособной россиянки (23,8%) связан с онкологическим заболеванием.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Шоу-бизнес Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Политика Путин назвал условие диалога с Киевом По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".

Политика В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.

Происшествия Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.

Футбол «Ньюкасл» хочет назначить главным тренером Роберто Мартинеса В Англии сообщают об интересе "Ньюкасла" к главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу.

Политика Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.

Происшествия Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков На обоих снимках указана дата съемки – среда, 3 июля, то есть, на следующий день, после трагедии, случившейся в районе Баренцева моря.

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Футбол Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест О досрочном разрыве контрактов с Бродзели и Илуридзе сообщил сайт телекомпании "Рустави 2". Руководство "Славы" посчитало жест грузинских регбистов антироссийским и отчислило игроков.

Транспорт Минздрав предлагает проверять водителей на психоактивные вещества Минздрав РФ предлагает проверять водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, на наличие психоактивных веществ в организме.