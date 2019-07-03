Финансы
Рынок акций РФ обновил максимум по индексу МосбиржиПРАЙМ 03 июля в 12:48
К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,5% — до 2823,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1401,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее в среду индекс Мосбиржи обновил исторический максимум на отметке 2827,76 пункта.
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Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Газпрома
Интерфакс03 июля в 12:28
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 20:23, Вашингтон
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