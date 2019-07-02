Финансы

Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубляИнтерфакс 02 июля в 12:34

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2809,81 пункта (+0,3%), индекс РТС просел до 1398,26 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3,5%. Доллар вырос до 63,31 рубля (+0,35 рубля).
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