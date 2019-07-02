Финансы
Рынок акций РФ обновил максимум по индексу МосбиржиПРАЙМ вчера в 12:48
Повышение нефтяных котировок и западных фондовых индексов поддерживало рост фондового рынка РФ, говорят эксперты. К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,5% — до 2823,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,23%, до 1401,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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