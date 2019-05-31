Финансы

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах «Газпрома»Интерфакс 12:37

1 фото
Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

ОБЗОР – Рынок акций РФ обновил максимум по индексу Мосбиржи, несмотря на упавшую нефть

ПРАЙМ14:46

Рынок акций РФ закрыл торги в «плюсе», индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Росбалт13:42

Рынок акций РФ на неделе вновь переписал максимум индекса МосБиржи на дивидендных идеях

Финмаркет13:24

Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах «Газпрома»

Интерфакс12:37

Российский фондовый рынок снова в плюсе

ГЛАС.RU29 мая в 14:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская армия обстреляла турецкий наблюдательный пост

Обновлено в 10:15
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве женщины, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столичному региону Ольга Врадий.
Обновлено в 14:03
Кино

«Пионер» планирует показать оригинальную версию «Рокетмена»

«Пионер» решил показать полную версию фильма «Рокетмен» (с субтитрами), посвященную Элтону Джону, заявила РБК генеральный директор кинотеатра Мэри Назари.
Обновлено в 13:40
Футбол

Пилипчук покинул минское «Динамо»

Роман Пилипчук покинул пост главного тренера минского «Динамо».
Обновлено в 14:47
Общество

В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров

Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.
Обновлено в 05:48
Общество

Роструд напомнил о необходимости сокращать рабочий день в жару

В жару работодатели обязаны давать сотрудникам перерывы и даже сокращать рабочие дни, напоминают в Роструде.
Обновлено в 06:01
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Политика

На Украине изменят русские фамилии

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:28
Общество

Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии

Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.
Обновлено в 07:28
Космос

Инженеры НАСА завершили проверку самого дорогого телескопа мира

Проблемы с графиком усугубились в декабре 2016 года, когда инженеры НАСА заявили о возможном появлении больших проблем при тестировании уникального солнечного экрана "Джеймса Уэбба".
Обновлено в 12:05
Политика

Ростовский губернатор Голубев заявления об отставке пока не подавал

Сообщение об отставке губернатора Ростовской области, которое появилось в ростовских социальных сетях, пока не подтвердилось.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Жена принца Гарри Меган Маркл возмутила британцев тратами на одежду

Обновлено в 14:40
Музыка

Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»

Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Происшествия

На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.
Обновлено в 13:21
Наука

Тепловой аналог черной дыры согласуется с теорией излучения Хокинга

Группа исследователей из Израильского технологического института обнаружила, что созданная ими тепловая аналоговая черная дыра согласуется с теорией излучения Хокинга.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Бывший полицейский из Сочи получил три года за раскрытие гостайны

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Сочи к трем годам колонии за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:58
Общество

«Мираторг» подал два иска о защите деловой репутации

Агропромышленный холдинг «Мираторг» подал в Арбитражный суд Московской области два иска о защите деловой репутации.
Обновлено в 11:06
Политика

Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины

Госдума России планирует оценить ущерб, нанесенный Крыму за период нахождения в составе Украины, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 14:19
Общество

Донские выпускники сдали ЕГЭ по истории и химии

Обновлено в 09:18
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 лишат кнопок

По данным источника, Galaxy Note 10 лишится 3,5-мм разъёма для наушников, а также аппаратных кнопок вроде кнопки включения, Bixby и регулировки громкости.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой

В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Экономика

«Ростех» предупреждает: производство инновационных вагонов может остановиться

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов предупредил зампреда правительства Максима Акимова, что грузовое вагоностроение двигается к стагнации, к остановке высокотехнологичных производств и может не выполнить задачу увеличить пропускную способность железных дорог.
Обновлено в 13:03
Политика

Против Порошенко возбудили дело о захвате власти

Против экс-главы Украины Петра Порошенко возбудили дело о захвате власти, передает РИА "Новости" со ссылкой на юриста Андрея Портнова.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В Сети появились кадры испытаний новейшего бомбардировщика Ту-22М3М

Как можно заметить, передовой вариант дальнего бомбардировщика легко справляется с поставленными задачами, даже в самых трудных погодных условиях.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Боль в боку у жительницы Великобритании оказалась симптомом рака

Обновлено в 10:56
Футбол

Федор Чалов признан лучшим игроком сезона в РПЛ

Напомним, что Федор Чалов в рамках прошедшего сезона дважды признавался лучшим игроком РПЛ, в октябре и мае.
Обновлено в 10:08
Политика

КНР ввела ответные пошлины на товары из США объемом $60 млрд

Власти Китая ввели ответные импортные пошлины на пять тысяч товаров из Соединенных Штатов на сумму $60 млрд.
Обновлено в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное