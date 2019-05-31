Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах «Газпрома»Интерфакс 12:37

Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом".

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Политика На Украине изменят русские фамилии Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Совбез Украины проведет специальное заседание по энергобезопасности Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины через две недели проведет заседание, посвященное проблемам энергетической безопасности.

Авто Британцы сообщили дату премьеры электрогиперкара Lotus Type 130 Электрический гиперкар Lotus Type 130 представят 16 июля в Лондоне. А пока производитель опубликовал тизерное видео с новинкой.

Политика Путин поручил увеличить квоты на учебу иностранцев в России Президент России Владимир Путин дал главе правительства Дмитрию Медведеву поручение рассмотреть возможность увеличения квоты на получение высшего и среднего специального и дополнительного профессионального образования в России для иностранных граждан.

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

Происшествия Защита Мамаева пожаловалась на приговор омбудсмену Адвокат футболиста Павла Мамаева попросил уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову помочь защитить права футболиста и других фигурантов.

Наука Google не нашла следов холодного ядерного синтеза Google проспонсировала исследования по проверке предположений, связанных с протеканием холодного ядерного синтеза.

Происшествия На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу.

Политика Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза Министерство иностранных дел РФ решило расширить черный список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.

Здоровье В Воронежской области объявили карантин из-за бруцеллеза В управлении Россельхознадзора сообщили о вспышке бруцеллеза у коз и овец в селе Красное, а также коров - в селе Алферовка Новохоперского района.

Происшествия Поджигателя храма в Тушине приговорили почти к 3 годам колонии Евгения Сенчина признали виновным в поджоге деревянного православного храма Иоанна Богослова в столичном районе Тушино, ему дали 2 года 11 месяцев колонии.

Происшествия Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.

Авто Из Lada сделали дом на колесах Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».

Общество Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.

Экономика «Силовые машины» построят новую ТЭС в Подмосковье Компания "Силовые машины" сообщила о намерении построить экспериментальную тепловую электростанцию мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области.

Общество Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.

Футбол Защитник «Краснодара» Петров может перебраться в «Зенит» Защитник «Краснодара» Сергей Петров может продолжить карьеру в «Зените», сообщает «Спорт день за днем».

Кино Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.

Гаджеты Прошивка EMUI 9.1 пришла ещё на 14 смартфонов Huawei и Honor Ранее Huawei пообещала, что EMUI 9.1 в конце концов станет доступна на 49 моделях смартфонов и планшетов Huawei и Honor.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Политика ВЦИОМ рассказал о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.

Политика Киевский вуз счел образование на украинском невозможным Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.

Транспорт В Москве появились парковочные инспекторы на роликовых коньках Отмечается, что помимо контроля оплаты парковки специалисты на роликовых коньках будут выявлять автомобили, припаркованные с нарушением правил, а также следить за состоянием дорожных знаков, табличек и разметки.