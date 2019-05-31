Финансы
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах «Газпрома»Интерфакс 12:37
Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено в 17:50
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика
Пострадавший в Косово россиянин объявлен персоной нон грата
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай сообщил, что косовские власти объявили персоной нон грата пострадавшего во время силовой операции российского сотрудника ООН Михаила Краснощекова.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Укусы клещей могут быть полезны, так как благодаря им организм вырабатывает устойчивость ко всем клещевым инфекциям, заявила заслуженный врач России Наталья Толоконская в Facebook.
Обновлено в 19:11
Политика
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня отменяется национальный и внутрисетевой роуминг.
Обновлено в 17:48
Гаджеты
Apple решила отказаться от iTunes
Американская компания Apple готовится полностью отказаться от iTunes.
Обновлено в 18:04
Наука
Энергетические напитки с кофеином признали опасными
У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Юлия Барановская изменилась до неузнаваемости
Обновлено в 22:00
Общество
В новом учебном году в вузах Башкирии появятся новые специальности
Редакция UfacityNews.ru выяснила у министерства образования РБ, какие новые специальности в этом году появятся в учебных заведениях республики, и узнала общее количество направлений, по которым в Башкирии будут готовить выпускников.
Обновлено в 21:11
Политика
Россия расширит чёрный список представителей Евросоюза
Российские власти приняли решение расширить чёрный список представителей Европейского союза, созданный в ответ на введение ограничительных мер против россиян со стороны ЕС.
Обновлено в 09:08
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено вчера в 06:51
Происшествия
Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12
Обновлено в 22:06
Политика
Опрос: украинцы хотят прекращения русофобии
Опрос: жители Украины хотят установления мира и прекращения антироссийской пропаганды.
Обновлено в 21:43
Политика
Порошенко избран лидером новой партии «Европейская солидарность»
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу был избран главой новой партии "Европейская солидарность", в которую был переименован "Блок Петра Порошенко".
Обновлено в 07:48
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы
«Ливерпуль» и «Тоттенхем» разыграют звание сильнейшего клуба Европы Сегодня в мадридском финале Лиги чемпионов встретятся два английских клуба, между которыми, несмотря на схожесть пути к этому матчу, прежде всего в смысле его драматичности и сложности, есть колоссальная разница.
Обновлено в 17:45
Экономика
Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП
Бесплатный сыр Два банка, которые планировали установить комиссию за денежные переводы в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 июня, — Росбанк и "Ак Барс" — переносят ее введение на осень.
Обновлено в 17:01
Политика
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:59
Политика
США раскрыли детали планируемых санкций по «Северному потоку — 2»
Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода «Северной поток – 2», в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб.
Обновлено в 22:00
Политика
Розенко пригрозил Зеленскому за русский язык
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что пришедший к власти президент Украины Владимир Зеленский, который периодически переходит с украинского на русский язык в выступлениях, может «огрести», как депутаты и чиновники времен правления Виктора Януковича.
Обновлено в 04:17
Общество
Минтруд назвал неверными сообщения о сокращении новогодних каникул
В Министерстве труда заявили, что сообщения СМИ о сокращении новогодних каникул некорректны.
Обновлено в 08:21
Экономика
Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов
В письме Акимову Чемезов предупреждает, что сейчас на развитие грузового вагоностроения отрицательно влияет снижение объемов списания вагонов с истекшим сроком службы, рост цен на металл и дефицит ключевых комплектующих.
Обновлено в 14:20
Гаджеты
Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже
Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.
Обновлено в 14:33
Кино
Сергей Шнуров предложил отменить прокатные удостоверения в кино
Лидер группы «Ленинград», член общественного совета комитета Госдумы по культуре Сергей Шнуров на заседании Совета по культуре предложил отменить процедуру выдачи прокатных удостоверений на фильмы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 18:46
Футбол
ЧМ U-20. Групповой этап завершен, известны все участники плей-офф
Последние матчи группового этапа проходили в группах E и F: Группа Е: Сборная Франции одержала третью победу на турнире, обыграв команду Мали со счетом 3:2.
Обновлено в 16:28
Политика
Китай создаст собственный «черный список» иностранных компаний
Китайские власти намерены создать «черный список» иностранных компаний и физических лиц, которые блокируют предприятия из Китая в некоммерческих интересах, говорится в официальном заявлении министерства коммерции КНР.
Обновлено в 17:58
Авто
Infiniti прекратила продажи двух моделей в России
Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .
Обновлено в 04:25
Энергетика
Цены на нефть рухнули более чем на 5%
Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе упала на 5,13% — до 62 долларов за баррель, февральского минимума; стоимость июльских фьючерсов на WTI снизилась на 5,5% — до 53,5 доллара за бочку.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения
Игорь Николаев поздравил бывшую жену Наташу Королеву с днем рождения Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева поженились в 1992 году.
Обновлено в 09:51