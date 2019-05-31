Финансы
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах «Газпрома»Интерфакс вчера в 12:37
Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам на фоне вернувшегося западного спроса на подешевевшие российские активы, индекс МосБиржи обновил исторический максимум за счет роста ряда "тяжелых" бумаг во главе с "Газпромом".
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Рынок акций РФ на неделе вновь переписал максимум индекса МосБиржи на дивидендных идеях
Финмаркетвчера в 13:24
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