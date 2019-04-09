Финансы

Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу МосбиржиПРАЙМ вчера в 13:44

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился 0,27% — до 2567,06 пункта, в течение дня он обновил исторический максимум на уровне 2574,07. Долларовый индекс РТС вырос на 0,47% до 1245,98 пункта и остается около максимума примерно за год, свидетельствуют данные Московской биржи.
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