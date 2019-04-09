Финансы
Рынок акций РФ обновил исторический максимум по индексу МосбиржиПРАЙМ 13:44
Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился 0,27% — до 2567,06 пункта, в течение дня он обновил исторический максимум на уровне 2574,07. Долларовый индекс РТС вырос на 0,47% до 1245,98 пункта и остается около максимума примерно за год, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Футбол
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева: «Пак был агрессивен»
Обновлено в 17:18
Авто
Toyota опубликовала тизер нового поколения Highlander
Кроссовер Toyota Highlander четвертого поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 10:28
Политика
Помпео призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом
Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.
Обновлено в 16:35
Авто
Hyundai рассекретил облик нового бюджетного кроссовера Hyundai Venue
Южнокорейское автомобильное предприятие Hyundai показала впервые тизеры своего нового бюджетного кроссовера Venue, официальный показ состояться уже через несколько дней.
Обновлено в 15:06
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Политика
Глава Минфина США исключил продажу своей компании «русскому олигарху»
Глава американского Министерства финансов Стивен Мнучин, выступая перед членами комитета по финансовым услугам палаты представителей США, отказался ответить на вопрос законодателей о том, кто приобрел долю в его развлекательной компании RatPac-Dune Entertainment в 2017 году, однако заверил: «Это был не русский».
Обновлено в 17:35
Шоу-бизнес
Сын Инны Чуриковой стал копией отца
Наблюдая за звездной семьей, все гости отметили, как Иван с годами все больше становится на своего знаменитого отца.
Обновлено в 20:00
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин пошутил над переводчиком, который заменил слово в его высказывании, во время встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 15:58
Здоровье
В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину
В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Общество
Новый формат: как и почему в Барнауле становятся востребованны европланировки
Самые интересные варианты на рынке недвижимости Барнаула Фото: ИСК "Алгоритм" Квартиры с европланировкой с каждым годом пользуются все большей популярностью в Барнауле.
Обновлено в 20:34
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 15:06
Политика
Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств
В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ.
Обновлено в 20:57
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено в 19:52
Политика
Путин ответил цитатой из Ильфа и Петрова на вопрос о визите в США
Президент России Владимир Путин ответил цитатой из романа советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок» на вопрос о том, когда он приедет в Соединенные Штаты.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Политика
Руководителя бюро AFP выслали из Алжира
Как сообщает французское агентство, Вансено выслали из Алжира после того, как власти страны отказали ему в продлении аккредитации на 2019 год.
Обновлено в 22:33
Общество
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках - Химках, Балашихе и Подольске.
Обновлено в 20:15
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 18:38
Общество
Правозащитники отметили снижение числа смертных казней в мире на треть
Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось на 31% по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете правозащитной организации Amnesty International.
Обновлено в 22:32
Культура
В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии
Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке.
Обновлено в 14:54
Общество
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная Организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран находить педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено в 21:05
Транспорт
Минтранс назвал сроки открытия платной трассы Москва — Санкт-Петербург
Скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург полностью откроют до 29 сентября.
Обновлено в 15:44
Экономика
Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
Обновлено в 19:49
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.
Обновлено в 07:34
Единоборства
USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года
USADA дисквалифицировала его на два года за применение эритропоэтина, сообщает официальная страница SportsCenter в «Твиттере».
Обновлено в 15:33
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено в 07:56
Политика
Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой
Американское оборонное ведомство заключило контракты с двумя компаниями почти на миллиард долларов на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 22:06