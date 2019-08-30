Финансы
ИнтерфаксРынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне, а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза".
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
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Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
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Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы
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