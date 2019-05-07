Рынок акций РФ начал торги в мае снижениемФинмаркет 06 мая в 03:04

Рынок акций РФ в понедельник начал торги в красной зоне вслед за упавшими фондовыми площадками Азии и подешевевшей нефтью после заявлений президента США Дональда Трамп о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров. В понедельник азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов.

Политика Путин выдвинул жесткое требование по нацпроектам Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.

Происшествия В Самаре при пожаре на дебаркадере и катерах погиб человек Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на дебаркадере и катерах в Самаре, сообщил в среду журналистам начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

Общество Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019 Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.

Гаджеты Представлена новая операционная система Android 10 Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.

Футбол «Реал» может обменять Хамеса на Неймара с доплатой в € 350 млн По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

Общество Зюганов ответил Чижовой, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда Ранее писательница Елена Чижова заявила, что лидер СССР ненавидел Ленинград и помог Гитлеру уничтожить город.

Происшествия В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли алкоголь и кокаин Следствие не смогло установить обстоятельств смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в его крови наркотики, алкоголь и лекарственный препарат.

Общество На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

ЖКХ Власти: жильцы дома в Магнитогорске не должны оплачивать пени за ЖКХ Вернувшиеся в свои квартиры жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, получили квитанции по оплате коммунальных услуг с 1 апреля, пени за предыдущее время не должны быть начислены, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

Армия и оружие Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Политика В аэропорту Киева задержали оскорблявшего Украину россиянина Из-за нападения на пограничников в аэропорту «Жуляны» в Киеве был задержан гражданин России, который также не смог указать причины своей поездки в страну, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $1,1 млрд Международные резервы РФ на 3 мая 2019 года составили $491,8 млрд, что на 0,2% или $1,1 млрд выше уровня 26 апреля, сообщил Банк России.

Авто АвтоВАЗ объявил скидки на модель LADA XRay в мае Программа LADA Finance позволяет приобрести автомобиль в кредит под 3,9% годовых с дополнительной выгодой 50 тысяч рублей.

Экономика ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра «Мани Фанни Онлайн» ЦБ исключил из реестра микрофинансовую компанию (МФК) «Мани Фанни Онлайн», в конце апреля объявившую о приостановлении деятельности из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств.

Происшествия СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе Следственный комитет России завел уголовные дела после взрывов на кладбище и обстрела гражданского автомобиля украинскими силовиками в Донбассе, в результате чего пострадали мирные жители, сообщается на сайте ведомства.

Общество В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск» После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.