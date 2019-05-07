Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18

Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

Происшествия Кокорин и Мамаев получили реальные сроки Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".

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Армия и оружие Мадуро избавился от десятков военных из-за попытки госпереворота Венесуэльский президент Николас Мадуро решил уволить 55 военных из армии страны из-за их причастности к попытке госпереворота.

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