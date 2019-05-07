Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 19:22
Космос
Спутники системы ГЛОНАСС получат высокоточные водородные часы
В Стратегии развития системы ГЛОНАСС до 2030 года сообщается, что первый космический аппарат «Глонасс-К2» получит пассивный водородный стандарт частоты с точностью в 10 раз большей, чем рубидиевые и цезиевые «часы», установленные на спутниках системы ГЛОНАСС сейчас.
Обновлено в 19:20
Транспорт
Мэрия Нарвы не разрешила традиционное шествие 9 мая
Согласно принятому 8 мая распоряжению в рамках публичного мероприятия «День победы», заявленного госпожой Олениной как частным организатором, разрешено провести митинг на Петровской площади Нарвы, однако последующее народное шествие к месту братского захоронения близ речного порта — не разрешено.
Обновлено в 20:46
Общество
Германия выделит на мемориалы советским солдатам более €9 млн
Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов советских солдат в Берлине.
Обновлено в 21:57
Шоу-бизнес
"Своих мозгов не хватает?": Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову за подражание образу Светланы Лободы
Обновлено в 20:41
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
Китай начнет экспортировать подержанные автомобили. Соответствующее разрешение для ряда городов приняло министерство торговли КНР.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Мадуро избавился от десятков военных из-за попытки госпереворота
Венесуэльский президент Николас Мадуро решил уволить 55 военных из армии страны из-за их причастности к попытке госпереворота.
Обновлено в 18:32
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Политика
США объявили о повышении пошлин на китайские товары
Вашингтон объявил, что повышает с 10% до 25% пошлины на китайские товары, накануне визита в США на торговые переговоры вице-премьера КНР Лю Хэ.
Обновлено в 12:24
Политика
Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера
Бразильский суд принял решение о повторном аресте бывшего президента страны Мишела Темера, который подозревается в коррупции.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не отключил часть оборудования при входе в грозу, заявил РИА Новости член совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России", заслуженный пилот Юрий Сытник.
Обновлено в 20:20
Политика
Советник Зеленского рассказал, когда Аваков покинет свой пост
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков останется на своей должности до очередных парламентских выборов, которые состоятся 27 октября, заявил советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:04
Происшествия
Иркутск накрыло пеплом и дымом от пожаров
К 10 часам вечера город Иркутск полностью накрыло дымом. Местные жители говорят, что по улицам даже летает пепел.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Общество
Когда договориться – дешевле? Как разделить счета при оплате ЖКУ
Практика показывает, что размеры платежей прямо зависят от количества долей жилья, находящихся в собственности того или иного владельца.
Обновлено в 15:07
Экономика
Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть
Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина трогательно поздравила отца с днем рождения
Знаменитая актриса Любовь Толкалина сегодня празднует важное событие – день рождения отца.
Обновлено в 09:00
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В результате пожара на азербайджанском судне пострадали 14 человек
В результате ЧП ожоги различной степени тяжести получили 14 человек, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на компанию Saipem, арендующую судно в ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
Обновлено в 19:20
Общество
Парад Победы покажут на экранах в поездах московского метро
Обновлено в 14:01
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Холостяк» Анастасия Смирнова: «Не надо бежать впереди паровоза, чтобы заполучить Егора Крида»
Анастасия Смирнова принимала участие в двух популярных телепроектах, «Холостяк» и «Каникулы в Мексике».
Обновлено в 20:00