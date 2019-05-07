Экономика

Рынок акций РФ начал торги в мае снижениемФинмаркет 06 мая в 03:04

Рынок акций РФ в понедельник начал торги в красной зоне вслед за упавшими фондовыми площадками Азии и подешевевшей нефтью после заявлений президента США Дональда Трамп о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров. В понедельник азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов.
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Рынок российских акций снизился в среду

Финмаркет12:20

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалтвчера в 03:37
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Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Обновлено в 09:22
Происшествия

Адвокаты Кокорина обжалуют приговор суда

Стукалова сообщила, что адвокаты футболиста в обязательном порядке обжалуют приговор.
Обновлено в 10:48
Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу для участия в ЧМ

В пресс-службе Федерации хоккея России сообщили, что защитник Александр Елесин не полетел с командой в Братиславу, он будет тренироваться по индивидуальному плану и оставаться на связи со штабом сборной, чтобы при необходимости прилететь в Словакию для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Российские штурмовики оснастят искусственным интеллектом

Модернизированные российские штурмовики Су-25СМ3 оснастят новыми бортовыми комплексами целеуказания и прицеливания с элементами искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол

Бакайоко может стать игроком «Интера»

Напомним, Бакайоко является игроком лондонского «Челси», однако играет в «Милане» на правах годичной аренды.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Ижевске врач за изнасилование пациентки получил условный срок

Суд при назначении наказания учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе положительные характеристики, ведомственные награды, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
Авто

Volkswagen начал прием предзаказов на электрохэтчбек ID.3

Обновлено в 08:09
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Заложить на границе с Россией ядерные мины предложили на Украине

"Кто мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это когда- то сделали в ФРГ", — цитируют РИА Новости Козия.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Политика

Волкер назвал единственную помеху для улучшения отношений России и США

Единственная помеха на пути улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном — сама Россия, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Би-би-си.
Обновлено в 12:18
Общество

На Крымском мосту раздали почти 2 километра георгиевских лент

Обновлено в 10:09
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Авто

Новым руководителем Jeep стал выходец из Infiniti

Обновлено в 09:13
Наука

Осы способны вести себя так, будто они логически рассуждают

Одна из возможностей состоит в том, что пчелы и осы отдают предпочтение разным типам когнитивных способностей, поскольку они ведут себя по-разному в обществе.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Следствие назвало ошибки пилотов сгоревшего лайнера SSJ

Работающие двигатели и открытое окно могли косвенно повлиять на распространение пламени после жёсткой посадки SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Общество

Мэр Москвы заработал 7,6 млн рублей в 2018 году

Доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2018 год составил 7,6 млн рублей.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

Испанский художник представил картину о российских военных в Сирии

Обновлено в 11:42
Музыка

Музыкальный критик исключил победу Лазарева на «Евровидении-2019»

Российский певец Сергей Лазарев займет на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение» только пятое или шестое место.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на модель LADA XRay в мае

Программа LADA Finance позволяет приобрести автомобиль в кредит под 3,9% годовых с дополнительной выгодой 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Обнародованы фото с места кровавой драмы в Пензенской области

Пресс-служба Следственного управления СК РФ по Пензенской области обнародовала фотографии, сделанные на месте происшествия: возле дома и рядом с ним.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
Обновлено в 07:21
Авто

В Сети показали мощный кабриолет Mercedes-Benz G500 «Safari»

После было принято решение удалить крышу с автомобиля и переделать лобовое стекло.
Обновлено в 14:00
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