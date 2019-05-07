Экономика
Рынок акций РФ начал торги в мае снижениемФинмаркет 06 мая в 03:04
Рынок акций РФ в понедельник начал торги в красной зоне вслед за упавшими фондовыми площадками Азии и подешевевшей нефтью после заявлений президента США Дональда Трамп о новом повышении пошлин на ряд китайских товаров. В понедельник азиатские фондовые индексы снижаются в ходе торгов.
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