Финансы

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов

Цены на нефть растут на данных о запасах в США. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,14%, опустившись до 2655,64 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск прибавил 0,04% - до 1259,13 пункта.
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Рынок акций РФ отыграл потери индекса МосБиржи с начала недели на бумагах «ЛУКОЙЛа», нефти и ослаблении рубля

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