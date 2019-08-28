Финансы
ФинмаркетРынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов
Цены на нефть растут на данных о запасах в США. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,14%, опустившись до 2655,64 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск прибавил 0,04% - до 1259,13 пункта.
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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
Интерфакс26 августа в 03:29
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
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В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
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Бывшего сотрудника Google обвинили в краже технологий
Исходя из размещенного заявления, в 2009 году Левандовски возглавил в компании Google подразделение, специализирующееся на разработке беспилотных технологий управления автомобилями.
В городе R 02:13
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Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
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Стена здания обрушилась на людей в Новосибирске
В Новосибирске обрушилась стена здания, находящегося на реконструкции. Жертвами трагедии стали минимум два человека.
Дни.ру 03:21
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
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Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
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RT на русском 26 августа в 19:55
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Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Космос
SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper
Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.
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Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.
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Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
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