Экономика

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов

2 фото
Цены на нефть растут на данных о запасах в США. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,14%, опустившись до 2655,64 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск прибавил 0,04% - до 1259,13 пункта.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Российский рынок акций начал торги смешанной динамикой

Росбалт03:48

Российские индексы по итогам торгового дня показали разнонаправленную динамику

ТАССвчера в 12:23

Рынок акций РФ символически вырос по индексу Мосбиржи, но снизился по РТС

ПРАЙМвчера в 12:58

Рынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов

Финмаркет03:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика

Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи

Известия 04:55
Происшествия

Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего

Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

В ночь с 27 на 28 августа Эммануил Виторган сделал заявление, которое стало неожиданностью для всех: у актера и его супруги Ирины Млодик родилась дочь.
ОК! 00:17
Баскетбол

Журналисты прочат сборной США победу на Кубке мира, а России — провал

Издание RunRepeat пообщалось с журналистами из 32 стран, сборные которых выступят на Кубке мира – 2019 в Китае.
Чемпионат 05:28
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие

Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей

Анкара интересуется поставками российских истребителей Су-35 или Су-57, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела

Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика

Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика

В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика

Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие

Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам

Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24
Гаджеты

Премьера: Представлен флагманский смартфон Meizu 16s Pro с NFC, AMOLED-экраном и Snapdragon 855 Plus

Компания Meizu провела в Китае презентацию флагманского смартфона 16s Pro, являющегося дальнейшим развитием модели 16s.
Dgl.ru 05:19
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде

Российская газета 02:54
Происшествия

СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре

Российская газета 04:18
Происшествия

Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение

Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Экономика

В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Общество

Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Происшествия

Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку

Газета.Ru вчера в 06:38
Технологии

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Политика

Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией

По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Экономика

Росстат заявил о росте уровня бедности в России

"По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)", - уточнило ведомство.
Газета.Ru 03:59
Транспорт

Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки

В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Общество

Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово

В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

В ФРГ нашли «след Кадырова» в убийстве бывшего чеченского боевика

Немецкая полиция, генпрокуратура и контрразведка ФРГ расследуют загадочное убийство в центре Берлина.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Армия и оружие

В России создают принципиально новый вертолёт

REGNUM 00:44
Происшествия

Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 05:44
Единоборства

Тренер Хабиба поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье

Газета.Ru вчера в 13:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное