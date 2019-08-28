Экономика
ФинмаркетРынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов
Цены на нефть растут на данных о запасах в США. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,14%, опустившись до 2655,64 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск прибавил 0,04% - до 1259,13 пункта.
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Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Происшествия
Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего
Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.
Коммерсантъ 05:04
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
В ночь с 27 на 28 августа Эммануил Виторган сделал заявление, которое стало неожиданностью для всех: у актера и его супруги Ирины Млодик родилась дочь.
ОК! 00:17
Баскетбол
Журналисты прочат сборной США победу на Кубке мира, а России — провал
Издание RunRepeat пообщалось с журналистами из 32 стран, сборные которых выступят на Кубке мира – 2019 в Китае.
Чемпионат 05:28
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие
Москва и Анкара обсуждают поставку российских истребителей
Анкара интересуется поставками российских истребителей Су-35 или Су-57, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Армия и оружие
Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам
Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24
Гаджеты
Премьера: Представлен флагманский смартфон Meizu 16s Pro с NFC, AMOLED-экраном и Snapdragon 855 Plus
Компания Meizu провела в Китае презентацию флагманского смартфона 16s Pro, являющегося дальнейшим развитием модели 16s.
Dgl.ru 05:19
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Происшествия
СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре
Российская газета 04:18
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
Газета.Ru вчера в 06:38
Технологии
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Экономика
Росстат заявил о росте уровня бедности в России
"По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)", - уточнило ведомство.
Газета.Ru 03:59
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Общество
Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово
В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев.
Газета.Ru 04:31
Происшествия
В ФРГ нашли «след Кадырова» в убийстве бывшего чеченского боевика
Немецкая полиция, генпрокуратура и контрразведка ФРГ расследуют загадочное убийство в центре Берлина.
Комсомольская правда вчера в 11:00
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО вчера в 10:41
Происшествия
Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 05:44
Единоборства
Тренер Хабиба поделился мнением о возможных стычках после боя с Порье
Газета.Ru вчера в 13:19