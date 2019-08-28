Финансы

ФинмаркетФинмаркетРынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов

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Цены на нефть растут на данных о запасах в США. Индекс МосБиржи за минуту торгов снизился на 0,14%, опустившись до 2655,64 пункта. Индекс РТС к 10:01 мск прибавил 0,04% - до 1259,13 пункта.
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Рынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов

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