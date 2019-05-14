Финансы

Рынок акций РФ начал торги незначительной разнонаправленной динамикойФинмаркет 16 мая в 03:04

Рынок акций РФ начал торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне разнополярных внешних факторов - наметившаяся коррекция мировых фондовых площадок после роста компенсируется дорожающей нефтью.
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Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел вслед за миром

Интерфакс17 мая в 12:39

Рынок ушел на выходные «по-медвежьи»

Finam.Ru17 мая в 13:17

Индексы РФ завершили торги снижением

Банки.ру17 мая в 11:54

Рынок акций РФ умеренно снизился к выходным вслед за «Газпромом»

ПРАЙМ17 мая в 13:14

Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусе

Росбалт17 мая в 12:10

Рынок акций РФ утром просел вслед за Китаем и Европой, корректируется после ралли Газпром

Финмаркет17 мая в 05:06

Акции «Газпрома» стали локомотивом роста фондового рынка

DP.RU16 мая в 13:17
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Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка

Юрий Лоза: В Лазареве нет ничего российского, кроме штампа в паспорте

Российский певец Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях заявил о том, что не следит и не собирается следить за конкурсом исполнителей Евровидение.
Обновлено вчера в 01:42
Транспорт

Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью

Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Обновлено вчера в 08:48
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:32
Музыка

Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины

Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере

Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено вчера в 17:13
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Происшествия

В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана

Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку после видео с россиянкой

Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после обнародования видеозаписи, на которой он общается с россиянкой Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 08:00
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон

Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Обновлено вчера в 17:51
Единоборства

Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152

В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В ДТП с автобусом в Приморье пострадали семь человек

Обновлено в 00:08
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Наука

Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка

Обновлено 17 мая в 07:54
Гаджеты

Google рассекретила особенности новой версии Android

Вице-президент корпорации Google Дэйв Берк поделился, что новая версия системы может выйти через год после выхода Android 10 Q. В ней наверняка появится возможность делать длинные скриншоты длинных страниц.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Курской области

Ранее в Курской области произошла авария при участии легкового автомобиля и грузовика. В результате инцидента погибли три человека.
Обновлено вчера в 15:29
Спорт

Глейхенгауз назвал Загитову своей музой

Обновлено вчера в 11:06
Политика

Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского

Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

Стало известно о потерях Израиля во время нападения на Сирию

Накануне ночью Израиль вероломно попытался нанести удар по территории Сирии, прикрываясь гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве Ливана и Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 09:33
Авто

Названы бестселлеры компании Suzuki на российском рынке

Обновлено вчера в 16:25
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