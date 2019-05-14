Финансы
Рынок акций РФ начал торги незначительной разнонаправленной динамикойФинмаркет 16 мая в 03:04
Рынок акций РФ начал торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне разнополярных внешних факторов - наметившаяся коррекция мировых фондовых площадок после роста компенсируется дорожающей нефтью.
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Рынок акций РФ утром просел вслед за Китаем и Европой, корректируется после ралли Газпром
Финмаркет17 мая в 05:06
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка
Юрий Лоза: В Лазареве нет ничего российского, кроме штампа в паспорте
Российский певец Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях заявил о том, что не следит и не собирается следить за конкурсом исполнителей Евровидение.
Обновлено вчера в 01:42
Транспорт
Фурам и другим грузовикам разрешат ездить только ночью
Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
Обновлено вчера в 21:04
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 08:48
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.
Обновлено 16 мая в 17:20
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Мэр Екатеринбурга встретился с противниками храма в сквере
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено вчера в 17:13
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Происшествия
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана
Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку после видео с россиянкой
Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после обнародования видеозаписи, на которой он общается с россиянкой Аленой Макаровой.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией
За пять лет сокращения торговли с Россией Украина потеряла около $80 млрд. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
В Госдуме ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление Зеленского словами российского лидера Владимира Путина про «уши осла».
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за экс-бойфренда Пиппы Миддлтон
Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Обновлено вчера в 17:51
Единоборства
Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152
В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В ДТП с автобусом в Приморье пострадали семь человек
Обновлено в 00:08
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Наука
Мобильное приложение позволит обнаружить ушную инфекцию у ребенка
Обновлено 17 мая в 07:54
Гаджеты
Google рассекретила особенности новой версии Android
Вице-президент корпорации Google Дэйв Берк поделился, что новая версия системы может выйти через год после выхода Android 10 Q. В ней наверняка появится возможность делать длинные скриншоты длинных страниц.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Курской области
Ранее в Курской области произошла авария при участии легкового автомобиля и грузовика. В результате инцидента погибли три человека.
Обновлено вчера в 15:29
Спорт
Глейхенгауз назвал Загитову своей музой
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Белый дом назвал состав делегации США на инаугурацию Зеленского
Список распространил Белый дом, его на своей странице в Twitter опубликовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который стал одним из членов делегации.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Стало известно о потерях Израиля во время нападения на Сирию
Накануне ночью Израиль вероломно попытался нанести удар по территории Сирии, прикрываясь гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве Ливана и Сирийской Арабской Республики.
Обновлено вчера в 09:33
Авто
Названы бестселлеры компании Suzuki на российском рынке
Обновлено вчера в 16:25