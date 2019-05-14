Финансы

Рынок акций РФ начал торги незначительной разнонаправленной динамикойФинмаркет 03:04

Рынок акций РФ начал торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне разнополярных внешних факторов - наметившаяся коррекция мировых фондовых площадок после роста компенсируется дорожающей нефтью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Акции «Газпрома» стали локомотивом роста фондового рынка

DP.RU13:17

Рынок акций РФ поднялся к историческому пику по индексу МосБиржи

Интерфакс12:31

Российские фондовые индексы завершили торги четверга в сильном плюсе

Росбалт12:12

Российские индексы выросли по итогам торгов

Банки.ру12:05

Рынок акций РФ вырос по индексам, «Газпром» и «Лукойл» задавали тон

ПРАЙМ13:26

Безграничный оптимизм нацеливает российские индексы на новые максимумы

Finam.Ru12:47

Рынок акций РФ начал торги незначительной разнонаправленной динамикой

Финмаркет03:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 21:55, Ашберн
Политика

Посольство России: новые санкции США вызовут ответные меры

Посольство России в США заявило, что российская сторона примет ответные меры в связи с новыми американскими санкциями в отношении российских граждан.
Обновлено в 20:00
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

Обновлено в 05:50
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Ранее Коломойский заявил, что готовится вернуться в страну после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:43
Здоровье

Рождение Венеры

Как внедрить стандарты лечения грыжи спинного мозга Прежде всего, говорит нейрохирург Зиненко, необходимо просвещение.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Футбол

Хеведес из-за травмы выбыл до конца сезона

По информации пресс-службы, 31-летний немец выбыл из строя до конца сезона.
Обновлено в 15:57
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Полковника ФСБ обвинили в получении взятки в $850 тысяч

Полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в размере $850 тысяч.
Обновлено в 04:44
Здоровье

В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Общество

Учителям изменят методику расчета зарплаты в Алтайском крае

В Минобрнауки обсудили готовящиеся нововведения Во время заседания рабочей группы по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда в Министерстве образования и науки Алтайского края обсудили нюансы новой методики расчета зарплаты для учителей, которую планируют ввести в регионе, сообщает пресс-центр краевого правительства.
Обновлено в 21:41
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Общество

Иосиф Пригожин дал оценку событий вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 11:02
Политика

Назначена дата инаугурации Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского на 20 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

В Японии заканчиваются телефонные номера

Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения»

Обновлено в 17:14
Происшествия

В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами

По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Авто

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей

Обновлено вчера в 00:46
Политика

На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Музыка

Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении

Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Кино

Вышел второй трейлер байопика «Рокетмен» про Элтона Джона

С Каннского кинофестиваля прилетел новый трейлер грядущего музыкального байопика про сэра Элтона Джона.
Обновлено в 05:11
Общество

200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат

Обновлено в 06:07
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире – «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Шоу-бизнес

Мария Горбань: «На седьмом месяце беременности играла постельные сцены»

Даже живота не было, я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке.
Обновлено в 19:00
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное