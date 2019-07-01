Финансы

Рынок акций РФ начал торги на позитивеФинмаркет 03:04

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник уверенным ростом. Американские фондовые индикаторы выросли вчера на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики.
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Рынок акций РФ утром забуксовал в росте из-за коррекции в Газпроме и Сбербанке

Финмаркет05:26

Индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум, превысив 2800 пунктов

ТАССвчера в 06:37

Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно

Банки.ру03:12

Индексы РФ торгуются без единой динамики

ПРАЙМ03:15

Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

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Индекс Мосбиржи обновил рекорд

Взгляд.рувчера в 07:14

Акции «Мосэнерго» обвалились на 7%. Что произошло с компанией

РБК03:19
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Общество

В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова

Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца

Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Политика

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк").
Обновлено в 02:52
Происшествия

Экс-губернатора Хорошавина этапировали обратно на Сахалин

Обновлено в 05:08
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло

Возросло количество погибших в результате наводнения в Иркутской области. По данным МЧС, жертвами бедствия стали 14 человек.
Обновлено в 01:58
Культура

Концерт Катамадзе в Москве не отменен

Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
Обновлено в 05:13
Путешествия

В Анапе запретили купаться в Черном море

Обновлено в 02:42
Происшествия

Два волонтера ранены в результате обстрела в Донецкой области Украины

Двое медиков-волонтеров получили пулевые ранения в результате обстрела в Донецкой области Украины.
Обновлено в 05:46
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Авто

Новый BMW X6 рассекретили до премьеры

Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
Обновлено в 04:24
Политика

Макрон окажет влияние на Иран, чтобы он придерживался ядерной сделки

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Крещение маленького принца Арчи пройдет в узком кругу семьи.
Обновлено в 02:27
Космос

50 лет высадке на Луне: отмечаем юбилей вместе с NASA

Обновлено вчера в 00:17
Происшествия

Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

Трамп понадеялся вывести войска из Афганистана и оставить там разведку

Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить в стране разведку.
Обновлено в 01:44
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие

Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России

Обновлено вчера в 13:30
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

У берегов Крыма яхта села на мель

Обновлено в 03:12
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