Финансы
Рынок акций РФ начал торги на позитивеФинмаркет 03:04
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник уверенным ростом. Американские фондовые индикаторы выросли вчера на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики.
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Общество
В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.
Обновлено в 02:12
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Общество
ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы
Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца
Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Политика
Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира
По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Спорт
Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023
Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк").
Обновлено в 02:52
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло
Возросло количество погибших в результате наводнения в Иркутской области. По данным МЧС, жертвами бедствия стали 14 человек.
Обновлено в 01:58
Культура
Концерт Катамадзе в Москве не отменен
Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
Обновлено в 05:13
Путешествия
В Анапе запретили купаться в Черном море
Обновлено в 02:42
Происшествия
Два волонтера ранены в результате обстрела в Донецкой области Украины
Двое медиков-волонтеров получили пулевые ранения в результате обстрела в Донецкой области Украины.
Обновлено в 05:46
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой
Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.
Обновлено в 04:57
Авто
Новый BMW X6 рассекретили до премьеры
Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
Обновлено в 04:24
Политика
Макрон окажет влияние на Иран, чтобы он придерживался ядерной сделки
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри
Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Крещение маленького принца Арчи пройдет в узком кругу семьи.
Обновлено в 02:27
Космос
50 лет высадке на Луне: отмечаем юбилей вместе с NASA
Обновлено вчера в 00:17
Происшествия
Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Трамп понадеялся вывести войска из Афганистана и оставить там разведку
Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить в стране разведку.
Обновлено в 01:44
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Украина скорректировала план учений Sea Breeze из-за России
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
У берегов Крыма яхта села на мель
Обновлено в 03:12