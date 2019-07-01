Фондовые индексы стран Западной Европы завершили понедельник уверенным ростом. Американские фондовые индикаторы выросли вчера на фоне позитивных сдвигов в торговых переговорах США и Китая. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики.

Общество В Госдуме призвали красноярского губернатора ответить за свои слова Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.

Политика Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП Согласно имеющейся информации, прием заказов на новый внедорожник УАЗ «Патриот» стартует уже в сентябре этого года одновременно с началом серийного производства модели.

Авто Названы 10 самых доступных автомобилей в России Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).

Общество ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.

Шоу-бизнес Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.

Политика Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.

Энергетика Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России Страны ОПЕК на заседании 1 июля, затянувшемся до ночи, согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти еще на девять месяцев с июля.

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Спорт Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023 Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.

Экономика Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный» Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный" (до 2014 года - "Восточный экспресс банк").

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области возросло Возросло количество погибших в результате наводнения в Иркутской области. По данным МЧС, жертвами бедствия стали 14 человек.

Культура Концерт Катамадзе в Москве не отменен Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.

Происшествия Два волонтера ранены в результате обстрела в Донецкой области Украины Двое медиков-волонтеров получили пулевые ранения в результате обстрела в Донецкой области Украины.

Политика Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой Председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главой МИДа страны Павлом Климкиным из-за ноты России по задержанным морякам, назвал главу государства невеждой.

Авто Новый BMW X6 рассекретили до премьеры Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.

Политика Макрон окажет влияние на Иран, чтобы он придерживался ядерной сделки Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в ближайшее время предпринять инициативы, чтобы побудить Иран соблюдать договоренности по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Шоу-бизнес Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Крещение маленького принца Арчи пройдет в узком кругу семьи.

Происшествия Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.

Армия и оружие Трамп понадеялся вывести войска из Афганистана и оставить там разведку Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить в стране разведку.

Политика Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше» Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.