Финансы
Рынок акций РФ на неделе смог подрасти вслед за миромФинмаркет вчера в 13:10
Индекс МосБиржи в период с 15 по 19 апреля вырос на 0,2% и составил 2563,9 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% и достиг 1260,82 пункта на фоне снижения доллара до 64,07 руб./$1 (-0,28 рубля). Нефть Brent за неделю подорожала на 0,6% или $0,46 (июньский фьючерс).
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Вечерний обзор рынка акций 19.04.2019. Неликвидные торги завершились околонулевой динамикой
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