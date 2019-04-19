Финансы

Рынок акций РФ на неделе смог подрасти вслед за миромФинмаркет 13:10

Индекс МосБиржи в период с 15 по 19 апреля вырос на 0,2% и составил 2563,9 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% и достиг 1260,82 пункта на фоне снижения доллара до 64,07 руб./$1 (-0,28 рубля). Нефть Brent за неделю подорожала на 0,6% или $0,46 (июньский фьючерс).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Объем торгов на рынке акций РФ в пятницу стал минимальным с начала 2019 года

Интерфакс12:33

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

ТАСС12:04

Вечерний обзор рынка акций 19.04.2019. Неликвидные торги завершились околонулевой динамикой

Глас Народа12:07

Рынок акций РФ на неделе смог подрасти вслед за миром

Финмаркет13:10

Индекс Мосбиржи в начале дня растет, индекс РТС снижается

ПРАЙМ03:25

Рынок начал день с покупок, «РусГидро» падает на новости о размещении

Finam.Ru03:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:18, Ашберн
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Футбол

Адвокат Кокорина подвел итоги заседания суда

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов высказался о результатах очередного дня судебного заседания по делу о двух драках в центре Москвы.
Обновлено в 11:39
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Технологии

В России запустили счётчик последних дней жизни свободного интернета

Авторы проекта «Россия 404» считают, что этот день станет днём гибели свободного интернета в России.
Обновлено в 12:07
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

Обновлено в 16:20
Культура

Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен

Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Осипов обсудил с главой МЧС ситуацию с пожарами в Забайкалье

19 апреля глава региона Александр Осипов в режиме селекторного совещания обсудил с министром России по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым ситуацию с пожарами в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:04
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Происшествия

Председатель Центрального райсуда Челябинска отправлена в отставку

Квалификационная коллегия судей Челябинской области в пятницу, 19 апреля, прекратила полномочия председателя Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, говорится на сайте ККС.
Обновлено в 12:21
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Авто

Стали известны доступные модификации Renault Arkana

Согласно полученному ОТТС (одобрение типа транспортного средства), новый кроссовер-купе Renault Arkana будет представлен в нескольких версиях: два доступных двигателя, полный или передний привод, а также пара вариантов бесступенчатых коробок передач.
Обновлено в 05:49
Политика

Конгрессу США предоставят очередную версию доклада Мюллера

Сам Трамп после вчерашней публикации доклада в очередной раз заявил, что не вступал в сговор с Москвой, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Армия и оружие

В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков»

Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
Обновлено в 17:42
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Почти 50 палестинцев пострадали в столкновениях с израильтянами в Газе

Обновлено в 15:42
Здоровье

Ученые доказывают существование загробной жизни

Специалисты Медицинской школы Университета Стоуни-Брук провели исследование, работающее в пользу доказательства существования загробной жизни.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес

31-летняя Виктория Дайнеко показала, как выглядит без макияжа и фейстюна

Сегодня же певица решилась показать, как выглядит без макияжа и без какой-либо обработки фотографий.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Здоровье

Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки

Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Футбол

«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»

Алавес занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.
Обновлено в 17:00
Авто

Автовладельцы оценили размер комиссии дилера при продаже автомобиля с пробегом

Были среди респондентов и те, кто принципиально не готов платить комиссию.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное