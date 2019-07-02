Финансы

Рынок акций РФ изменился разнонаправленно на фоне ослабления рубляПРАЙМ вчера в 12:48

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Российский фондовый рынок во вторник повысился по рублевому индексу Мосбиржи и снизился по долларовому индикатору РТС на фоне роста американской валюты против российской. Падение нефтяных котировок способствовало коррекции фондового рынка после обновления им накануне максимумов, говорят эксперты.
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