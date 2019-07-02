Финансы
Рынок акций РФ изменился разнонаправленно на фоне ослабления рубляПРАЙМ вчера в 12:48
Российский фондовый рынок во вторник повысился по рублевому индексу Мосбиржи и снизился по долларовому индикатору РТС на фоне роста американской валюты против российской. Падение нефтяных котировок способствовало коррекции фондового рынка после обновления им накануне максимумов, говорят эксперты.
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STOCKS-Рынок акций РФ закрывается почти без изменений в индексах, но резким ростом АФК и X5
Financial Oneвчера в 11:32
Дневной обзор рынка акций 02.07.2019. Рынок перегрет, но поводов для активной коррекции пока нет
Глас Народавчера в 08:42
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Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Клара Новикова: «Расстраиваться, что не замужем, некогда»
Обновлено в 03:00
Политика
СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова
Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Транспорт
От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11
В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Политика
Видео нападения на российскую семью в Грузии появилось в Сети
В интернете появилось видео нападения на автомобиль с путешествующей по Грузии российской семьи.
Обновлено в 00:50
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
ГИБДД займется Пугачевой после ее выходки на вокзале
Ранее критиков выходки Пугачевой на вокзале назвали завистниками.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе
Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика
Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде
В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 01:10
Происшествия
Дело Сушкевич. Медики обвиняют СК РФ в «медицинской ошибке»
Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка.
Обновлено 01 июля в 09:04
Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина".
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников
Обновлено в 05:11
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.
Обновлено в 00:12
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00