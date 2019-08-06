Финансы
Рынок акций РФ и рубль стабилизируются после паденияПРАЙМ вчера в 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня попытаются сделать паузу в падении после ощутимого снижения из-за обострения американо-китайского торгового конфликта. В то же время эта тема останется основным фактором динамики стоимости российских активов.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Политика
Пушков назвал отставку Хантсмана логичной
Российский сенатор Алексей Пушков 6 августа в своем Twitter прокомментировал отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 20:55
Культура
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом
Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Политика
Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Зеленский призвал лидеров «нормандского формата» по Украине к встрече
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" по конфликту в Донбассе провести встречу "как можно быстрее".
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей
Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Общество
В Хабаровске достроили временную дамбу для защиты от паводка
В Хабаровске завершили работы по возведению временной дамбы в районе Затона.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Министр обороны Казахстана назвал Армейские игры новым форматом военной дипломатии
Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев назвал Армейские международные игры новым форматом военной дипломатии, служащим расширению и укреплению боевого братства стран мира.
Обновлено в 03:04
Общество
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Москвичей ожидает погодный коллапс в четверг и в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено в 04:26
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Магнитогорске взорвали автомобиль
Обновлено в 06:23
Политика
В Ливии уничтожен очередной украинский транспортный самолёт
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года в аэропорту Триполи в результате ракетного удара были уничтожены два украинских транспортных самолёта Ил-76.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Интернет
Во «ВКонтакте» появились музыкальные стикеры
”ВКонтакте” появились музыкальные стикеры.
Обновлено в 05:56
Футбол
Московское «Динамо» предложило €10 млн за форварда сборной Танзании
По данным источника, "Динамо" предлагает "Генку" за 26-летнего нападающего 10 миллионов евро.
Обновлено в 06:26
Кино
Гильермо дель Торо посвятил звезду на Аллее славы мигрантам
Обновлено в 01:33
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Умерла fashion-директор московского ЦУМа Алла Вербер
В 2003 году Алла Вербер заняла пост fashion-директора столичного ЦУМа, который выкупила Mercury.
Обновлено в 02:47
Политика
Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено вчера в 08:51
Баскетбол
Уилл Томас стал игроком «Зенита»
Тяжелый форвард Уилл Томас стал игроком "Зенита".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Мужчина и ребёнок утонули во время шторма в Сочи
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Игрок «Ливерпуля» перебрался в «Борнмут»
Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Уэльса Гарри Уилсон продолжит карьеру в "Борнмуте", передает официальный сайт мерсисайдцев.
Обновлено в 05:22