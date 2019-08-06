Финансы
Рынок акций РФ и рубль стабилизируются после паденияПРАЙМ 02:55
Рынок акций РФ и рубль в начале дня попытаются сделать паузу в падении после ощутимого снижения из-за обострения американо-китайского торгового конфликта. В то же время эта тема останется основным фактором динамики стоимости российских активов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
Рита Дакота посредством поста в Instagram продемонстрировала, как встретила годовщину расставания со своим экс-возлюбленным Владом Соколовским.
Обновлено в 02:52
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Польше задержали десять граждан России
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в генконсульстве, официально эта информация не подтверждалась, но дипломаты выяснили, что в отделении полиции действительно находятся десять российских туристов.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
ВВС Польши предрекли нехватку истребителей из-за отказа от МиГ-29
Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
Обновлено в 08:37
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Культура
Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон
Обновлено в 10:14
Происшествия
Скелет человека обнаружили на территории детского сада в Москве
Скелет человека нашли на территории детского сада на востоке Москвы, проводится проверка, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Москве.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В дом Михаила Круга в Твери привезли подозреваемого в его убийстве
Как рассказала журналистам сестра шансонье Ольга Медведева, в доме проводился следственный эксперимент с подозреваемым.
Обновлено в 12:36
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено в 08:57
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири - таким образом злоумышленники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Политика
Генпрокуратура Украины ищет «воров» в окружении Порошенко
Генпрокуратура Украины уличила их в пособничестве в завладении суммой примерно в $6 млн, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, его выступление доступно на YouTube-канале ведомства.
Обновлено в 11:50
Политика
Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Футбол
«ПСЖ» предложил трём клубам арендовать Неймара
По информации Sport.es, руководство парижан предложило трём европейским клубам арендовать 27-летнего бразильского футболиста.
Обновлено в 08:11
Политика
Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США
Вашингтон заблокировал активы властей Венесуэлы, которые находятся в юрисдикции Соединённых Штатов.
Обновлено в 00:35
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Общество
В Японии за неделю от жары умерли 57 человек
По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю.
Обновлено вчера в 23:52