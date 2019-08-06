Рынок акций РФ и рубль в начале дня попытаются сделать паузу в падении после ощутимого снижения из-за обострения американо-китайского торгового конфликта. В то же время эта тема останется основным фактором динамики стоимости российских активов.

Рынок акций РФ и рубль стабилизируются после падения

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