Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на подешевевшей нефтиПРАЙМ вчера в 02:51
Рынок акций РФ и рубль в начале дня снизятся на фоне подешевевшей накануне нефти. Индекс Мосбиржи пока останется около уровня 2750 пунктов.
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Здоровье
Ветеринары рассказали, как помочь животным преодолеть жару
Обновлено в 02:42
Политика
Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400
Турция будет принимать ответные меры, если США введут против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 03:57
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Происшествия
Сергея Карабасова арестовали на два месяца
Под арестом бывший и.о. главы администрации пробудет до 13 августа Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов арестован на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
Обновлено в 04:16
Политика
Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России
Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
Обновлено в 01:25
Общество
СМИ: в Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
Письмо, которое информирует о возвращении мореплавателя Христофора Колумба из Америки, обнаружено в испанском историческом архиве дворянства.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Бузова опубликовала сексуальные фото в купальнике
Вчера Ольга Бузова, российская исполнительница, провела концерт в Турции, а уже сегодня посетила местный пляж, на котором сделала сексуальные снимки в купальнике и тут же разместила их в «Инстаграме».
Обновлено в 04:04
Игры
В Fallout Shelter можно будет сыграть на экране приборной панели Tesla
Напомним, ранее на компьютерах приборной панели Tesla уже появились классические игры Atari и браузерная игра 2048.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж
В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет.
Обновлено в 02:23
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Экономика
Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне
Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.
Обновлено в 03:00
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
В Польше подсчитали расходы на увеличение военного присутствия США
Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Гжегож Схетына прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 04:01
Футбол
Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой
Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Политика
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Происшествия
На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Финансы
Рубль уверенно растет к доллару и евро
Рубль уверенно растет к доллару и евро в пятницу, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:26