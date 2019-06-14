Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на подешевевшей нефтиПРАЙМ вчера в 02:51

Рынок акций РФ и рубль в начале дня снизятся на фоне подешевевшей накануне нефти. Индекс Мосбиржи пока останется около уровня 2750 пунктов.

Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на подешевевшей нефти

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