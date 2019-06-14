Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на подешевевшей нефтиПРАЙМ вчера в 02:51

Рынок акций РФ и рубль в начале дня снизятся на фоне подешевевшей накануне нефти. Индекс Мосбиржи пока останется около уровня 2750 пунктов.
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Утренний обзор рынка акций 14.06.2019. Над рынками будет довлеть неопределённость

Глас Народа02:27

Рынок акций РФ снижается по индексам в начале дня на фоне внешнего негатива

ПРАЙМвчера в 03:26

Российские индексы не смогли сопротивляться внешнему негативу

Finam.Ruвчера в 03:10
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Происшествия

В Кузбассе директор ЗАГСа женила лежащего без сознания мужчину

Обновлено в 02:40
Здоровье

Ветеринары рассказали, как помочь животным преодолеть жару

Обновлено в 02:42
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Политика

Турция пригрозила США ответными мерами в случае санкций из-за С-400

Турция будет принимать ответные меры, если США введут против нее санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 03:57
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Общество

Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах

Обновлено в 04:23
Происшествия

Сергея Карабасова арестовали на два месяца

Под арестом бывший и.о. главы администрации пробудет до 13 августа Бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов арестован на два месяца, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.
Обновлено в 04:16
Политика

Группа жителей ЛНР поехала в Новошахтинск за паспортами России

Первая группа жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) поехала в российский Новошахтинск для получения паспортов России.
Обновлено в 01:25
Общество

СМИ: в Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

Письмо, которое информирует о возвращении мореплавателя Христофора Колумба из Америки, обнаружено в испанском историческом архиве дворянства.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Бузова опубликовала сексуальные фото в купальнике

Вчера Ольга Бузова, российская исполнительница, провела концерт в Турции, а уже сегодня посетила местный пляж, на котором сделала сексуальные снимки в купальнике и тут же разместила их в «Инстаграме».
Обновлено в 04:04
Игры

В Fallout Shelter можно будет сыграть на экране приборной панели Tesla

Напомним, ранее на компьютерах приборной панели Tesla уже появились классические игры Atari и браузерная игра 2048.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж

В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет.
Обновлено в 02:23
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 14:30
Общество

Андрей Разин рассказал о состоянии Бари Алибасова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину

Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Экономика

Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне

Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

В Польше подсчитали расходы на увеличение военного присутствия США

Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Гжегож Схетына прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 04:01
Футбол

Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой

Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.
Обновлено в 03:34
Политика

Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ

Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Общество

Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей

Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Происшествия

На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания

Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Финансы

Рубль уверенно растет к доллару и евро

Рубль уверенно растет к доллару и евро в пятницу, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:26
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