Российский рынок акций в четверг упал вслед за основными мировыми фондовыми рынками. Новая мощная волна снижения нефтяных котировок также оказала давление на стоимость российских активов.

Рынок акций РФ упал вслед за мировыми рынками и нефтью

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