Российский рынок акций и рубль откроются в четверг снижением на ухудшении внешнего фона. Падение азиатских площадок и снижающиеся котировки нефти окажут давление на отечественный рынок акций. В то же время участники рынка будут ждать новостей с заседания ОПЕК.

Рынок акций РФ и рубль снизятся на ухудшении внешнего фона

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