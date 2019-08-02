Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ вчера в 02:42
Российский рынок акций и рубль снизятся на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем. Бегство инвесторов из рисковых активов окажет давление на отечественные индексы.
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Фондовый рынок РФ и рубль упали из-за новых санкций США и обострения торговой войны
Вести.Финансвчера в 11:53
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