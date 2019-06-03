Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:43
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном фоне. Падающие нефтяные котировки марки Brent будут давить на отечественную валюту и фондовый рынок.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Армия и оружие
Один человек погиб при ракетной атаке Израиля по аэродрому в Сирии
Один человек погиб при ракетной атаке Израиля на военный аэродром Т4 в Сирии. Также сообщается о двоих раненных при обстреле.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи
Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Футбол
Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче
Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Кино
Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети
В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки
Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено в 09:18
Транспорт
В аэропорту «Шереметьево» назвали причину задержек при выдаче багажа
Обновлено вчера в 05:18
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере
По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
Обновлено в 13:21
Экономика
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях
РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире телевизора OLED 8K
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
ВВС США пришлось оправдываться за пенис в небе
Обновлено в 12:42
Спорт
IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Общество
Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку после сообщений о ВИЧ-положительных детях, которым отказали в отдыхе на турбазе «Новинки».
Обновлено в 13:32
Политика
МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством
Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Политика
Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу
Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено в 10:26