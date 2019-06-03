Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:43

1 фото
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном фоне. Падающие нефтяные котировки марки Brent будут давить на отечественную валюту и фондовый рынок.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Российский фондовый рынок начал неделю снижением индексов

Росбалт03:29

Первая летняя сессия для российского рынка не будет солнечной

Finam.Ru04:22

Внешний фон надавит на «быков»

ПРАЙМ02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Армия и оружие

Один человек погиб при ракетной атаке Израиля по аэродрому в Сирии

Один человек погиб при ракетной атаке Израиля на военный аэродром Т4 в Сирии. Также сообщается о двоих раненных при обстреле.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Кино

В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

Обновлено в 13:08
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Установлена личность подозреваемых в деле об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 09:53
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 13:15
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116 человек

Обновлено в 02:36
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Кино

Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети

В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки

Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.
Обновлено в 09:18
Транспорт

В аэропорту «Шереметьево» назвали причину задержек при выдаче багажа

Обновлено вчера в 05:18
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия

В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере

По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
Обновлено в 13:21
Экономика

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях

РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Гаджеты

LG начинает продажи первого в мире телевизора OLED 8K

Обновлено в 10:55
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Обновлено в 11:52
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

ВВС США пришлось оправдываться за пенис в небе

Обновлено в 12:42
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Общество

Роспотребнадзор начал проверку из-за недопуска детей с ВИЧ на турбазу

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит проверку после сообщений о ВИЧ-положительных детях, которым отказали в отдыхе на турбазе «Новинки».
Обновлено в 13:32
Политика

МВД РФ: тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено в 10:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мексика
Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное