Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:43
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном фоне. Падающие нефтяные котировки марки Brent будут давить на отечественную валюту и фондовый рынок.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Политика
В США анонсировали план экономической дестабилизации России
План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Политика
«Транснефть»: чистая нефть поступит в Польшу 8–9 июня
Поставки кондиционной нефти в Польшу могут начаться уже 8–9 июня. Об этом заявил официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, сообщили СМИ
Китайская Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, приобрела технологии в области распознавания лиц от российского разработчика "Вокорд", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:11
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:08
Происшествия
СК просит арестовать бывшего губернатора Ивановской области Конькова
Бывший ивановский губернатор Павел Коньков и управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин были задержаны по подозрению в присвоении бюджетных денег в размере 700 миллионов рублей.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем
Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Быстрый рост стоимости акций «Газпрома» начался после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 04:51
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика
Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду
Отмечается, что если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти «Слуга народа», поддерживающая президента Владимира Зеленского; «Оппозиционная платформа — За жизнь», выражающая интересы юго-востока страны; «Европейская солидарность» (бывшая БПП) экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских
В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
В Сети появились снимки особняка Галкина и Пугачевой на Кипре
Журналисты отмечают, что иногда супруги приезжают контролировать процесс строительство, но чаще это делает Галкин, поскольку у него на Кипре периодически проходят концерты.
Обновлено в 05:48
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Мбаппе выразил недовольство особым положением Неймара в «ПСЖ»
По информации L'Equipe, французский форвард недоволен особыми привилегиями бразильца в команде, в том числе на изменение под Неймара расписания тренировок и его влияние на трансферную политику клуба.
Обновлено в 05:22
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Армия и оружие
Какая техника поступит в сухопутные войска в 2019 году
В 2019 году в воинские части и соединения Сухопутных войск РФ поступит более двух с половиной тысяч новых образцов военной и специальной техники.
Обновлено в 04:56
Наука
В Турции обнаружены следы древней кишечной инфекции
Исследователи выявили в древних отходах жизнедеятельности человека из доисторической деревни Чатал-Хююк следы кишечной инфекции, пишет сайт Phys.org.
Обновлено в 03:59
Политика
Новым руководителем Энгельсского района стал Дмитрий Тепин
Обновлено в 05:45
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
СМИ назвали имя нового пресс-секретаря Зеленского
Обновлено в 05:21