Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:43
Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном фоне. Падающие нефтяные котировки марки Brent будут давить на отечественную валюту и фондовый рынок.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Общество
Голикова: более 120 тыс. детей в России не обеспечены местами в яслях
Более 120 тыс. детей не обеспечены местами яслях по данным на 1 мая 2019 года.
Обновлено в 03:37
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Общество
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ
От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Борис Хвошнянский раскрыл причины развода с первой женой
Обновлено в 04:19
Технологии
Тюменские лингвисты открыли новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета обнаружили новый союз — «в смысле». Об этом сообщается на сайте университета.
Обновлено в 03:22
Футбол
Rambler назвал стоимость подписки на матчи Английской премьер-лиги
Vc.ru отмечает, что в подписку входят прямые трансляции матчей, записи игр, аналитические, информационные и развлекательные передачи, посвященный Английской премьер-лиге.
Обновлено в 04:02
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Песков назвал Калви благонадежным бизнесменом
Предприниматель Майкл Калви известен как благонадежный бизнесмен, в Кремле хотели бы видеть его среди участников Петербургского международного экономического форума, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 04:45
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии
Совсем недавно стало известно о том, что внедорожное исполнение универсала LADA Vesta SW с префиксом Cross, которое в свою очередь было куплено у одного из дилерских салонов в Словакии, поступило на полицейскую службу.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Вести.net: Apple представит темную тему для iOS
На третье июня по заокеанскому времени назначена вторая по значимости для Apple презентация WWDC – конференция для разработчиков.
Обновлено в 03:03
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Воронежскую область отключают от аналогового телевещания
Воронежская область вошла в число российских регионах, с 3 июня перешедших на цифровое телевещание, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Счетная палата выявила низкий уровень исполнения расходов в Минздраве
Счетная палата отмечает низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9% и Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) – 32,4%, следует из сообщения пресс-службы Счетной палаты.
Обновлено в 04:42
Транспорт
В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама
Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Общество
В «китовую тюрьму» начали водить детские экскурсии
Обновлено в 00:18
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Футбол
Гвардиола: «Вальверде проделал хорошую работу. Рад, что он остался»
Вальверде проделал очень хорошую работу. Да, он вылетел из Лиги чемпионов, но все мы проигрываем.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Пользователи затравили Алсу после ее возвращения в соцсети
Певица выложила снимки с благотворительного мероприятия "Алсу детям", которое проводилось в поддержку хосписа в Казани.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Житель Ейска убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору
Житель Ейска в ходе бытового конфликта зарезал мать и отправился в свою комнату смотреть футбол по телевизору, ему предъявлено обвинение в убийстве, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:26
Политика
Текслер назначил Ковальчука вице-губернатором Челябинской области
Чиновник приступит к обязанностям уже завтра Алексей Текслер назначил нового вице-губернатора Челябинской области.
Обновлено в 04:35
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество
Роспотребнадзор изъял более 19 тонн некачественной молочной продукции
В России за I квартал 2019 года из оборота изъято 1545 партий молока и молочной продукции объемом более 19 тонн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Полиция Харькова завела два дела по факту сноса памятника Жукову
Обновлено вчера в 16:21