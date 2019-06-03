Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:43

Российский рынок акций и рубль снизятся в начале дня на негативном фоне. Падающие нефтяные котировки марки Brent будут давить на отечественную валюту и фондовый рынок.

Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фоне

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