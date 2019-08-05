Финансы
Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:47
Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона. Объявление США о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия также будет давить на отечественный рынок акций и валюту.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE
12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
Обновлено в 05:55
Космос
Роскосмос показал «первый свет» телескопа ART-XC
30 июля получен «первый свет» — первое рентгеновское изображение российского телескопа ART-XC на борту обсерватории #Спектр-РГ.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия
На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв
На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
Обновлено в 07:38
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Единоборства
Боксера Дадашева похоронили в Петергофе
В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Политика
Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции
Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля
Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения иностранных СМИ в расизме
Петербургский "Зенит" ответил на обвинения иностранных СМИ в расизме болельщиков по отношению к новичку команды Малкому, передает Sport24.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки
В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей
Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Бывшая супруга короля Малайзии рассказала, что ее сына настигла болезнь, ему вызвали скорую.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В МВД отказались возбуждать уголовное дело против Глушакова
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Спорт
Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу
Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
Обновлено в 04:25
Футбол
Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у Карреры
Болельщик Спартака, банкир Петр Авен в программе Нобеля Арустамяна Инсайдеры высказался о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.
Обновлено в 03:22
Политика
Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах
Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 04:09
Здоровье
Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку
Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Музыка
Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости
Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
В Испании разгорелся спор из-за гаспачо
Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .
Обновлено в 07:24
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22