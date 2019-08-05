Финансы

Рынок акций РФ и рубль снизятся на негативном внешнем фонеПРАЙМ 02:47

2 фото
Российский рынок акций и рубль снизятся из-за резкого ухудшения внешнего фона. Объявление США о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия также будет давить на отечественный рынок акций и валюту.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:24

Рынок акций РФ опустился к уровням конца мая, давление на индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля

Финмаркет05:50

Торги в Москве начались снижением основных индексов

Интерфакс03:28

Российский фондовый рынок начал неделю в минусе

Росбалт03:40

Роковой август. Чем закончится падение рынков из-за санкций США

ПРАЙМ06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Обновлено в 03:53
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Ранее сообщалось о том, что 4 августа на территории яхт-клуба погибли чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Джакубова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева.
Обновлено в 05:48
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» узнают соперников в Европе. LIVE

12:55 Кстати, если "Краснодар", допустим, не сумеет пройти "Порту", "быки" сразу же попадут в основной раунд Лиги Европы, играть в раунде плей-офф не придется.
Обновлено в 05:55
Космос

Роскосмос показал «первый свет» телескопа ART-XC

30 июля получен «первый свет» — первое рентгеновское изображение российского телескопа ART-XC на борту обсерватории #Спектр-РГ.
Обновлено в 03:11
Общество

Женщину-пилота не выпустили в загранрейс из-за штрафов и долгов

Обновлено в 06:55
Происшествия

Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия

На территории воинской части в Красноярском крае произошел взрыв

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.
Обновлено в 07:38
Происшествия

МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека

Обновлено в 06:11
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк снижает ставки по ипотеке, снижение составит до 0,7 процентных пункта по основной линейке ипотечных продуктов.
Обновлено в 06:43
Единоборства

Боксера Дадашева похоронили в Петергофе

В Петергофе проводили в последний путь боксера Максима Дадашева. 4 августа спортсмена похоронили в Петергофе.
Обновлено в 03:23
Политика

Зеленский встретится с Эрдоганом в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский 7—8 августа будет находиться с визитом в Турции, где проведёт встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии

Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о беспорядках в Москве 27 июля

Пресненский суд Москвы санкционировал арест Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Даниила Конона по делу о массовых беспорядках в столице 27 июля.
Обновлено в 07:46
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка

Скончался композитор и певец Вилли Токарев

Обновлено вчера в 10:28
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения иностранных СМИ в расизме

Петербургский "Зенит" ответил на обвинения иностранных СМИ в расизме болельщиков по отношению к новичку команды Малкому, передает Sport24.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

В Красноярском крае девочка погибла под винтом моторной лодки

В Красноярском крае от винта моторной лодки погибла девятилетняя девочка.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей

Сыну Оксаны Воеводиной понадобилась помощь врачей Бывшая супруга короля Малайзии рассказала, что ее сына настигла болезнь, ему вызвали скорую.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В МВД отказались возбуждать уголовное дело против Глушакова

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Спорт

Трефилов покинул пост главного тренера сборной России по гандболу

Евгений Трефилов уходит с поста главного тренера женской сборной России по гандболу.
Обновлено в 04:25
Футбол

Петр Авен: Не увидел никакой тренерской мысли у Карреры

Болельщик Спартака, банкир Петр Авен в программе Нобеля Арустамяна Инсайдеры высказался о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.
Обновлено в 03:22
Политика

Япония выразила протест России из-за учебных стрельб на Южных Курилах

Япония по дипломатическим каналам выразила России протест из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Обновлено в 04:09
Здоровье

Врачи более года не могут поставить диагноз парализованному подростку

Более полутора лет назад Валентино Эродоту почувствовал резкую боль в груди, через некоторое время его парализовало.
Обновлено в 01:02
Музыка

Тейлор Свифт пригласила поклонников в гости

Американская певица Тейлор Свифт предложила поклонникам посетить её дом, чтобы послушать новый альбом «Lover», который выйдет 23 августа.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

В Испании разгорелся спор из-за гаспачо

Некоторые заявляли: «Огурец в гаспачо – это гастрономический терроризм!», сообщает The Guardian .
Обновлено в 07:24
Экономика

Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка

Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное